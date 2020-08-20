台大法律「年薪300萬」完勝資工？　網曝真相：不用懷疑

▲台大法律系與電資系的學生都是很不簡單的人才。（圖／記者張一中攝）

實習記者任珈萱／綜合報導

台大法律系和電資系的學生其實都是很厲害的人才，不過就又網友好奇認為，台大法律系畢業最差也有考上律師，反觀電資還要讀研究所，所以忍不住在PTT Gossiping板上問卦「台大法律薪水完勝電資？」

一名網友今（20）日在PTT發文表示，日前和台大資工系畢業的同學一起吃飯時，對方提到「他一個法律系的朋友薪水比他多」，讓原PO心裡馬上黑人問號「怎麼可能」？

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他說台大法律系最差的也考上律師，而他那位法律系的朋友還是倒數幾名畢業的，考上律師後剛進私人事務所年薪90萬，經過2、3年後，接一個案子就5萬，諮詢費1小時就5000元，年薪高到200萬左右，而且每天工時只有5小時。 反觀電資還要讀研究所，這就讓電資系的他感到很不好受，「 板上說文組低薪，難道不是文組底薪是自己底薪嗎？」

PO文一出，立刻引起網友討論，「看進哪間所啊競爭那麼大」、「...每天工時五小時？？？」、「台大最好都有考上律師」、「這個我不相信，是不是有點誇張了」、「幫理組QQ法律系的薪水級距本來就很大，這不用懷疑」、「滿唬爛的，呵呵」、「受雇律師當兩年月薪沒有90萬啦 」。

也有網友表示，其實要看是什麼領域，如果真的那麼好賺就，不會有人想去當檢察官或法官，工時也不會只有5小時，很多事務所裡的律師從早做到晚上8-9點才下班；而且律師錄取率目前不到10%，不是台大就一定考上。

▲有網友也說，律師上下限差太多了，何況台大畢業考不上律師的人也不少。（圖／翻攝自PTT）