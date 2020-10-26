苗栗男大驚睜眼...路燈連根拔起　一早眼皮重駕車自撞安全島翻覆

▲苗栗縣竹南鎮1名徐姓男子，疑上班途中精神不濟，駕車自撞中央分隔島後翻車，所幸只有輕微擦傷。（圖／翻攝自Facebook／我是頭份人）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名徐姓男子（63歲），26日清晨準備前往工作的路上，行經頭份市中央路時，疑似精神不濟自撞中央分隔島後翻覆路中央，因衝擊力道強大，連路燈都被撞斷噴飛一旁；所幸徐男僅受輕微擦傷，送醫後已無大礙；至於詳細肇事原因，還待釐清中。

苗栗縣消防局表示，接獲通報後立即派員前往處理，救護人員抵達時，徐姓男子已自行脫困站在車旁，經初步檢查後，徐男沒有明顯外傷，只有右小腿有輕微擦傷，經送醫後暫無大礙，所幸沒有波及到其他人。

▲▼小客車衝擊力道強大，連路燈都被撞斷，由於正值上班時間，工作人員趕緊將現場清理乾淨，恢復交通順暢。（圖／記者黃孟珍攝）

據了解，這名徐姓男子，26日清晨6時許，要從竹南到三灣工作，開車行經頭份市中央路時，疑似精神不濟恍神，失控衝撞分隔島約10米後翻車，連路燈都被撞得連根拔起噴飛到路邊，小客車車頭半毀，油箱破裂滲出油漬，所幸經工作人員清理後已無危險。

經酒測後，徐男沒有酒駕行為，是否為精神不濟打瞌睡所釀禍，詳細翻車原因，還需警方釐清中。

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