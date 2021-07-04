「有做疫調！」柯文哲：資料僅防疫人員看得到　別為攻擊我「製造謠言」

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前不斷被外界質疑，沒有進行疫調和匡列，台北市長柯文哲4日下午於記者會中指出，每天做假新聞，做到最後連知識分子都會相信。到了晚上，柯文哲又於臉書補充，現在北市疫情趨緩，檢驗到中央公布時間縮短，公布個案足跡才有意義，為公布而公布，反而製造民眾、店家恐慌，「不要為了攻擊柯文哲去製造謠言。」

▲柯文哲出席防疫記者會。（圖／北市府提供）

「國家為什麼放任假消息到處流竄，甚至成為散播假消息的推手？」柯文哲4日晚上於臉書提及，這幾個星期，從名嘴到民代，到處說臺北市不疫調、不匡列，謊話講一萬次之後，連知識份子都相信了，「我要向大家鄭重澄清，台北市有做疫調，還做精準疫調。從疫情開始到現在，每一個個案都有紀錄，全都完整上傳到中央。」

柯文哲說，一般疫調是鎖定與確診者的親密接觸者，匡列後隔離，隔離期滿前才驗PCR，決定是否解除隔離，但親密接觸者可能在隔離期間發病，並且傳染給他人，因此台北市政府決定，提前在隔離的第4至5天，先為隔離者做PCR篩檢，一旦確診，就可以提早追溯其他接觸者。

柯文哲表示，沒有被法定匡列的其他接觸者，也一一打電話確認其健康狀況，並鼓勵出來做篩檢，例如之前大安區某耳鼻喉科診所有317位非法定匡列者，在疫調人員勸說下，目前已有292個人願意篩檢，從中驗出3人陽性，「如果我們沒有做這個動作，這3個確診者可能傳染更多人。」

柯文哲提及，北市還有利用大數據去分析確診者在同一段時間、足跡高度重疊的熱區，到當地進行擴大篩檢，「每一個確診個案，我們都有做疫調，資訊完整上傳到疾管署的法定傳染病系統，這個系統只有防疫人員有權限看，跟疾管署公佈足跡的網頁完全不同。」

針對為什麼北市上傳的足跡資訊這麼少？柯文哲解釋，其實5月之前只有中央可以公佈確診者足跡，5月中疫情大爆發，中央無法處理了，才放寬權限給地方政府，但還要等到中央公佈案號才能公佈個案足跡，問題在「校正回歸」之下，足跡可能已經是一兩星期前的活動史，根本不具意義；且之前台北市一週就有上千名確診者，公布足跡也不具意義，民眾以為沒有公佈的地方就安全，其實是假象的安全感。

柯文哲說，現在台北市的疫情趨緩，且檢驗到中央公佈時間縮短，公布個案足跡才有意義。只有公開場所 、可能接觸到不特定對象，且接觸時間大於15分鐘，還要在沒有戴口罩等防護的狀況下，才需要公開，「為公佈而公佈，反而只是製造民眾、店家的困擾和恐慌。」

「台北市有450位疫調人員，還有衛生局各級長官，他們的工作不應該被惡意抹煞。」柯文哲強調，「不要為了攻擊柯文哲去製造謠言，讓防疫人員專心對抗病毒，這才是一個政府該做的事。」