快訊／柯文哲被說「台北不疫調」：國家為何放任假消息流竄

記者鄒鎮宇／綜合報導

「國家為什麼放任假消息到處流竄，甚至成為散播假消息的推手？」台北市長柯文哲4日深夜在臉書發文，認為台北市有做疫調，卻仍被名嘴、民代抹黑，「謊話講一萬次之後，連知識份子都相信了。」

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



柯文哲全文如下：

國家為什麼放任假消息到處流竄，甚至成為散播假消息的推手？

這幾個星期，從名嘴到民代，到處說台北市不疫調、不匡列；謊話講一萬次之後，連知識份子都相信了。

今天我要向大家鄭重澄清，台北市有做疫調，還做精準疫調。從疫情開始到現在，每一個個案都有紀錄，全都完整上傳到中央。

一般疫調是鎖定與確診者之親密接觸者，匡列後隔離，隔離期滿前才驗PCR，決定是否解除隔離。

但親密接觸者可能在隔離期間發病並且傳染給他人，因此台北市政府決定提前在隔離的第4-5天，先為隔離者做PCR篩檢，一旦確診，就可以提早追溯其他接觸者。

沒有被法定匡列的其他接觸者，我們也一一打電話確認他們的健康狀況，鼓勵他們出來做篩檢。例如：之前大安區某耳鼻喉科診所有317位非法定匡列者，在疫調人員勸說下，目前已有292個人願意篩檢，從中驗出三人陽性。如果我們沒有做這個動作，這三個確診者可能傳染更多人。

我們還利用大數據去分析確診者在同一段時間、足跡高度重疊的熱區，到當地進行擴大篩檢。

每一個確診個案，我們都有做疫調，資訊完整上傳到疾管署的法定傳染病系統，這個系統只有防疫人員有權限看，跟疾管署公佈足跡的網頁完全不同。

▲台大醫施景中曾批北市不疫調、不匡列，事後認錯並道歉。（示意圖／記者李毓康攝）



為什麼台北市上傳的足跡資訊這麼少？ 其實五月之前只有中央可以公佈確診者足跡。五月中疫情大爆發，中央無法處理了，才放寬權限給地方政府，但還要等到中央公佈案號才能公佈個案足跡。問題是「校正回歸」之下，那個足跡可能已經是一兩星期前的活動史，根本不具意義。

另外，之前台北市一星期就有上千名確診者，公布足跡也不具意義。民眾以為沒有公佈的地方就安全，其實是假象的安全感。

現在台北市的疫情趨緩，且檢驗到中央公佈之時間縮短，公布個案足跡才有意義。只有公開場所、可能接觸到不特定對象且接觸時間大於15分鐘（而且要在沒有戴口罩等防護的狀況下）才需要公開。為公佈而公佈，反而只是製造民眾、店家的困擾和恐慌。

台北市有450位疫調人員，還有衛生局各級長官，他們的工作不應該被惡意抹煞。

不要為了攻擊柯文哲去製造謠言，讓防疫人員專心對抗病毒，這才是一個政府該做的事。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘