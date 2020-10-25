國民黨青年好感度攀升3成　朱立倫：民進黨太囂張

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者黃國霖攝）

記者徐政璿／台北報導

根據《美麗島電子報》民調，20歲到29歲年輕人對國民黨的好感度，從今年3月的10.9%，一路上升到39.4%。國民黨前主席朱立倫25日受訪時指出，一方面是國民黨正在改變，一方面是民進黨的所作所為讓民眾非常反感，我們會持續努力、進步，培養更多優秀的年輕人。

江啟臣日前拿出美麗島電子報的民調表示，今年2月，20歲到29歲民眾對國民黨的好感度29.6%，3月時下跌10%，剩10.9%；經過這幾個月不斷改變，6、7月遇到一些小風波，降了一些，9月上升到31.2%，如今的民調已上升到39.4%；換句話說，從10% 上升到近40%，這都是因為國民黨做了改變和調整。

朱立倫認為，國民黨現在最重要的是走回主流價值，要獲得年輕人的認同與支持，需要更多年輕朋友的加入，培養更多優秀的年輕人。

朱立倫表示，現在的民進黨太強了，太囂張了，請大家一起支持國民黨，讓國民黨從谷底翻身，讓台灣更有民主的風範，讓兩黨彼此競爭、制衡。

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