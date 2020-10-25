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國民黨慶光復挨批　朱立倫：民進黨才是唱和中共

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▲▼國民黨光復節音樂會。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨光復節音樂會，由左至右為朱立倫、馬英九、江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

適逢台灣光復節75周年，國民黨25日舉行光復節紀念音樂會，引發民進黨批評與對岸唱和「一中原則」。前總統馬英九為此在臉書批評，希望民進黨多讀點近代史再批評。前國民黨主席朱立倫也批評，「民進黨的人基本上才是真正的唱和中共」。

朱立倫參加完國民黨舉辦的光復節音樂會後，隨即前往位在新北市新店的胡璉將軍故居，出席胡璉將軍113歲誕辰紀念講座，國民黨立委陳玉珍、市議員陳儀君也到場。

朱立倫致詞時表示，今天是中華民國歷史上非常重要的一天，今天10月25日，在西元1945年、民國34年這天，讓台灣可以終結殖民統治，讓台灣光復；另外，西元1949年、民國38年的10月25日，打贏了古寧頭戰役，沒有古寧頭大捷，沒有今天的金門，沒有古寧頭大捷，沒有今天的台灣，所以這天是保衛中華民國、保衛台灣最重要的日子，要永遠記得，也要永遠紀念這一天。

朱立倫指出，只要到金門，都可以看得到胡璉將軍紀念館，他去了好幾次，每次去金門都一定要參觀，不管在抗戰、剿匪，或在保衛金門的戰役當中，都能看到胡璉將軍對中華民國的貢獻，他很高興回到新店看胡璉將軍故居，後人也能到這邊看看胡璉將軍對國家的貢獻，胡璉將軍的偉大展現在很多紀念的文物當中，讓大家真正了解中華民國的歷史。

對於馬英九臉書發文一事，朱立倫受訪時批評，民進黨的人才是真正唱和中共，忘了中華民國才是光復台灣，對於今天中共的做法，民進黨不願紀念台灣光復節75周年，也不願紀念古寧頭戰役71周年，民進黨對光復台灣和保衛台灣，最重要的這些事件或者最重要的戰役，都忽略了，希望不論朝野藍綠都應記住這一天，這是最重要的紀念日。

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