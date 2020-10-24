快訊／國民黨內傳拱選2020桃園市長　江啟臣首度回應了！

▲國民黨黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）



中央社記者洪學廣高雄24日電

國民黨內傳出要拱黨主席江啟臣角逐下屆桃園市長，江啟臣今天說，這個想像力太豐富，「我沒有想過」。他說目前重點是要把黨務做好，為國民黨在2022年找到每個縣市最適合人選。

國民黨為備戰2022年縣市長選舉，現在傳出黨內有意拱江啟臣角逐下屆桃園市長的聲音，江啟臣今天下午南下高雄出席青工會第二次全國總會各縣市總會長暨幹部會議，媒體詢問是否親征參選桃園市長，江啟臣指出，這個想像力太豐富，「我沒有想過」，今天也是第一次聽到這件事。

江啟臣指出，目前重點應該是把黨務工作做好，黨內事務很多，國民黨接下來在2022年要找到每個縣市長選舉的最適合人選，這是目前黨務重點。

媒體進一步詢問，江啟臣岳父、前立委劉盛良好像積極要為江啟臣連任下屆黨主席鋪路，江啟臣也是回說，大家想像力真的太豐富，目前就是要把黨最重要的工作做好。

對於江啟臣被點名選桃園市長，曾擔任桃園縣長的前國民黨主席朱立倫，今天出席在台北舉行的長風基金會活動接受媒體聯訪表示，任何對桃園有心的朋友都要深耕基層，真正了解民意；媒體詢問江啟臣是否是合適人選，朱立倫僅說，明天遇到江啟臣會問問。

►含蜂蜜顆粒，秋冬乾燥必備