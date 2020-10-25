謝龍介要跳水了！立委選戰打賭輸　周二將帶「秘雕」赴台中一起跳

▲謝龍介周二（27日）將兌現承諾前往台中豐原葫蘆墩公園跳水。（資料照／記者林悅翻攝）

記者莊智勝／台中報導

國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介在立委選前與民進黨籍台中市議員謝志忠對賭，如若民進黨能在台中市立委選戰中拿下5席，他就在柳川跳水，最終民進黨恰好拿下5席；面對結果，謝龍介也願賭服輸，直言「要過年了，債不還不行！」但跳水地點卻改在豐原葫蘆墩公園，謝龍介也解釋，因柳川水位太低，不宜跳水，與謝志忠討論後，決定改到葫蘆墩公園兌現承諾。

2020總統與立委選戰打得火熱，台中市共有8席立委，選前謝龍介曾發下豪語，打賭國民黨將會在台中拿下6席，還與謝志忠打賭，如果民進黨能在台中拿下5席，就算他輸，屆時將到台中「跳柳川」。最終選舉結果，以民進黨拿下5席、國民黨2席、台灣基進1席，宣告謝龍介打賭吞敗。

由於受到疫情影響，謝龍介遲遲未前往台中跳柳川，對於何時兌現選前打賭承諾？謝龍介說，「要過年了，債不還不行！」宣布將於周二（27日）下午2點前往台中跳水，但地點卻非原本約好的柳川，改在豐原葫蘆墩公園。謝龍介解釋，由於近日柳川進入沽水期，水深不到20公分，難以兌現跳水承諾，因此在與謝志忠連繫商議後，決定更改地點，「葫蘆墩公園水域那裡比較適合啦！」

謝志忠也不忘提醒，要謝龍介帶著他的好友「秘雕」一起跳；謝龍介聞言後也笑著答應，同時還加碼要與謝志忠來個「台中、台南糕點大PK」，屆時將會帶著台南知名糕點北上台中赴會，除了跳水外，也要比比誰的糕點比較好吃，要與謝志忠一同行銷中、南名產。

▼謝龍介過去時常帶著布袋戲偶好友「秘雕」一起質詢，周二跳水時「秘雕」也會陪同到場。（資料照／記者林悅攝）