台中23歲半裸男「爬進小黃駕駛座」！　他轉頭車被開走還撞爛秒傻了

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

台中市西屯區青海南街25日凌晨發生一起事件！一名23歲陳姓男子喝到爛醉，在友人的陪同下攔車打算回家，但正當運將下車告訴陳男友人，需有人陪同才願意載陳男回家時，他竟趁隙鑽進小黃駕駛座內將車開走，還將小黃車頭撞爛。警方將他逮捕時，陳男更赤裸上身喊「輕點」，被依公共危險等罪嫌送辦。

▲▼台中23歲男喝醉爬進小黃駕駛座，將車開走撞爛車頭。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

這起事件發生在25日凌晨3時30分許，台中市西屯區青海南街上，陳姓酒客酒醉要搭乘計程車回家，竟趁計程車駕駛下車不注意時，鑽入計程車駕駛座駕車駛離現場。

據了解，該名陳姓泥醉酒客，由友人攙扶欲搭乘49歲蔡姓運將駕駛的計程車回家，但因陳男泥醉不堪，蔡男便下車告知陳男友人，要有人陪同才願意載送陳男回家，沒想到陳男趁亂竟鑽進駕駛座，強行將計程車開走。

警方獲報後隨即展開攔截圍捕，在遠處的至善路與上安路口將他攔下，發現該車因陳男駕駛方式不當，且車頭受損，而車上陳男仍有酒醉瘋狂行為，依法實施管束，並由轄區市政派出所接辦，當場施以酒測，酒測值達每公升0.65毫克，已觸犯刑法公共危險等罪嫌，將陳男帶回警詢後，送台中地檢署嚴辦。

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