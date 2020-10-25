拜登「電郵門」再爆最新名單！　副手賀錦麗列「全國主要聯絡人」





▲賀錦麗（Kamala Harris）與拜登（Joe Biden）搭檔出馬2020，檯面下也被爆有商業牽連。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國民主黨參選人拜登牽扯入兒子杭特（Hunter）的電郵門醜門，美媒報導最新個別消息，弟弟吉姆（Jim Biden）曾發出一封電郵，內容與中國企業的合資計畫，文中將副總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）列為「全國主要聯絡人」。

《福斯新聞》（FOX News）獨家公布最新一封吉姆與華信能源電郵（CEFC China Energy），標題為《第一階段全國聯絡人／計畫》，內容為兩方合作的「第一階段目標計畫的主要國內聯絡人」，並標註日期為2017年5月15日。此封與先前《紐約郵報》（NY POST）報導杭特送修的筆電與硬碟無關，為另一個別發現。

這批名單提及包括賀錦麗在內，還有參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、民主黨籍參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）、民主黨籍參議員范士丹 （Dianne Feinstein）、民主黨籍參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）、民主黨紐約州長古莫（Andrew Cuomo）、民主黨紐約市長白思豪（Bill de Blasio）、維吉尼亞州前州長麥考夫 （Terry McAuliffe）等人，均在民主黨內佔有一席之地。

該封電郵寄件人為吉姆，收件人為杭特、華信CEO鮑布林斯基（Tony Bobulinski）、《紐約時報》專欄作者沃克（Rob Walker）等人。

目前尚不清楚賀錦麗、古莫、白思豪及及他人在其中扮演的角色，名單也尚未得到其他證實。