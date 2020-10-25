美專家：美民眾對協防台灣支持度上升　創38年最高

▲共軍軍機接近，我戰機升空貼身監控應處。（圖／國防部提供）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）資深亞洲顧問葛來儀（Bonnie Glaser）撰文指出，根據美國最新民調顯示，願意協防台灣的支持度上升。

葛來儀的文章在《外交家》（The Diplomat）刊出，她並於24日在推特上分享，該篇文章由她與CSIS中國權力計畫研究員弗奈歐列（Matthew P. Funaiole）共同發表，提為《美國支持協防台灣的民調顯示上升》。

文中指出，今年初台灣總統蔡英文當選與中國當局日益增加的侵略意圖，再次掀起美國對兩岸戰事一旦開打協防與否的討論，儘管參眾兩院均釋出強力支持台灣的訊號，但這項議題在美國民眾間相對冷感，不過近日公布的民調逐漸轉為對台灣有利。

▲美國台海問題專家葛萊儀（Bonnie Glaser）。（圖／MAC）

智囊團「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）過去年度調查均指出，美國民眾普遍對捍衛台灣盟友興趣缺缺，但最近公布的2020年民調顯示，約41％的人支持美軍在中國侵犯台灣時進行軍事支援。儘管支持度仍待強，但此次民調已是該委員會自1982年開始執行年度調查至今，公眾對台灣支持度最高的一次。

CSIS今年夏天還進行了另外一項調查，對象維美國民眾與美國、歐洲和亞洲的意見領袖，並要求對亞太局勢進行簡易評估。若亞太國家遭受中國威脅，美國應幫助該區域盟友的重要性分別為何，以1到10分為評分區間，1分代表最不值得為盟友冒險，10分代表必要全力協助。

調查結果顯示，澳洲平均為6.38分，日本為6.88分、南韓為6.92分，台灣則為6.69分。