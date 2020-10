美專家：美民眾對協防台灣支持度上升　創38年最高

▲共軍軍機接近,我戰機升空貼身監控應處。(圖/國防部提供)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國戰略暨國際研究中心(CSIS)資深亞洲顧問葛來儀(Bonnie Glaser)撰文指出,根據美國最新民調顯示,願意協防台灣的支持度上升。

葛來儀的文章在《外交家》(The Diplomat)刊出,她並於24日在推特上分享,該篇文章由她與CSIS中國權力計畫研究員弗奈歐列(Matthew P. Funaiole)共同發表,提為《美國支持協防台灣的民調顯示上升》。

文中指出,今年初台灣總統蔡英文當選與中國當局日益增加的侵略意圖,再次掀起美國對兩岸戰事一旦開打協防與否的討論,儘管參眾兩院均釋出強力支持台灣的訊號,但這項議題在美國民眾間相對冷感,不過近日公布的民調逐漸轉為對台灣有利。

▲美國台海問題專家葛萊儀(Bonnie Glaser)。(圖/MAC)

智囊團「芝加哥全球事務委員會」(Chicago Council on Global Affairs)過去年度調查均指出,美國民眾普遍對捍衛台灣盟友興趣缺缺,但最近公布的2020年民調顯示,約41%的人支持美軍在中國侵犯台灣時進行軍事支援。儘管支持度仍待強,但此次民調已是該委員會自1982年開始執行年度調查至今,公眾對台灣支持度最高的一次。

CSIS今年夏天還進行了另外一項調查,對象維美國民眾與美國、歐洲和亞洲的意見領袖,並要求對亞太局勢進行簡易評估。若亞太國家遭受中國威脅,美國應幫助該區域盟友的重要性分別為何,以1到10分為評分區間,1分代表最不值得為盟友冒險,10分代表必要全力協助。

調查結果顯示,澳洲平均為6.38分,日本為6.88分、南韓為6.92分,台灣則為6.69分。

