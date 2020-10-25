▲金山區敬老餐會席開190桌，慶祝重陽節還幫長輩打流感疫苗。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

重陽節前夕！新北市金山區公所於23日舉辦九九重陽敬老餐會，席開190桌邀請千位長輩共聚一堂。副市長陳純敬代表侯市長到場祝賀，陳純敬表示，新北市社會福利預算一年高達200多億元，是僅次於教育預算，顯示市府非常重視社會福利，無論托老、托幼政策、里里銀髮俱樂部、老人共餐等，最近正致贈重陽禮金，他還問在場長輩領到了沒？長輩都開心表示領到了。

陳純敬由社會局主任秘書吳淑芳陪同，中午抵達金山區兄弟食堂宴會廳，金山區長廖武輝和公所同仁已全力引導長輩入席，並有社區表演舞蹈等節目，以娛長輩。新北市議員張錦豪、白珮茹、周雅玲、立委賴品妤，台電核二廠副廠長楊勝勛、金山區農會理事長莊世偉和各里里長均出席參加。

▲金山區長廖武輝逐桌向長輩致意問候。

金山區長廖武輝指出，金山區65歲以上長輩有 3566人，佔全區人口比例高達17% 以上，重陽敬老餐會運用台電回饋金辦理，是地方傳統和年度盛事，已連續舉辦19年，今年除了各項佳肴外，還特別準備了本土豬腳、長壽麵線和北海岸現撈魚貨，象徵長壽吉祥、年年有餘，還有壽桃，要祝賀長輩壽比南山。

廖武輝表示，金山區公所今年還結合衛生所幫長輩施打流感疫苗，為長輩的健康把關。有位張老先生說，今年因為身體狀況欠佳，行動不便且居住偏遠，本來不想參加，沒想到區公所貼心的準備接駁車接送，里長也來招呼，讓他備感窩心。

社會局主任秘書吳淑芳表示，金山區有公共托老中心1處、社區照顧關懷據點10處、老人共餐點14處；今年推動「里里銀髮俱樂部」達標，全區15里皆已設置，讓長輩多能走出家門，前往參加活動，促進社會參與，保持健康和活力。

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