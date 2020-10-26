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全台9成杜鵑花來自新北金山　議員張錦豪：市府能協助花農加強行銷

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▲全台9成杜鵑花來自新北金山 議員張錦豪：市府能協助花農加強行銷。（圖／新北市議員張錦豪提供）

▲全台9成杜鵑花來自新北金山，議員張錦豪：市府能協助花農加強行銷。（圖／新北市議員張錦豪提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市議員張錦豪26日質詢提到，金山區除了地瓜及溫泉很有名，好山好水全台9成杜鵑花來自金山，台北市及新竹的市花都是用杜鵑花，金山全台產量第一，每年約可創造約一億的產值。張錦豪說，面對嚴重的疫情或其它因素影響，導致現在金山花農經營十分辛苦，希望市府能多多給予協助，讓他們能永續經營下去。

張錦豪表示，每年只有一個植樹節才來重視杜鵑花，金山的花農非常辛苦，希望新北市府不要只著重在地瓜或是萬里蟹，杜鵑花真的是地方生態，又是值得推廣的農產品，讓小農經濟得已存活下去，還要鼓勵年經人回到家鄉。

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▲全台9成杜鵑花來自新北金山 議員張錦豪：市府能協助花農加強行銷。（圖／新北市金山區公所提供）

▲金山萬里地區位處北海岸多雨區域，且土壤適合杜鵑阡插繁殖，在萬金花農努力下，已將杜鵑改為大量盆花種植。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

侯友宜表示，杜鵑花每年產量約600萬株，可創造約一億的產值，後續市府會經常去行銷以外，還要建立通路，會協助將杜鵑花種在新北各地，自己的植物自己種，新北市是夠有條件，幫農民做這些事。

金山區長廖武輝指出，金山萬里地區位處北海岸多雨區域，且土壤適合杜鵑阡插繁殖，在萬金花農努力下，已將杜鵑改為大量盆花種植，不僅提高杜鵑植栽的存活率，市佔率更高達80~90%，為全臺最大的杜鵑花苗產地。

▲全台9成杜鵑花來自新北金山 議員張錦豪：市府能協助花農加強行銷。（圖／新北市金山區公所提供）

▲白杜鵑。

廖武輝表示，金山、萬里地區從事杜鵑者農友，目前金山地區農會輔導萬里及金山區共2班花卉產銷班，由20名班員組成，主要以生產盆器花苗為主，其種植規模約30公頃，年產量約600萬株，全臺道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成皆由此供應，目前高達約300種之杜鵑品種，產值逾1億元，四季都有杜鵑可欣賞。

廖武輝說，為推廣在地杜鵑花卉、金山區公所與農業局及萬里區公所合作從萬里到金山臺二線及本區各綠地廣植杜鵑；並在金山區「杜鵑公園」栽種數萬株各式品種杜鵑花及設立杜鵑造型特色遊具，提供民眾觀賞杜鵑新景點。

► 美麗最大的祕密

▲全台9成杜鵑花來自新北金山 議員張錦豪：市府能協助花農加強行銷。（圖／新北市金山區公所提供）

▲粉紅杜鵑。

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