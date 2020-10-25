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嘉市府推觀光經濟不忘回饋社福　25萬張發票全捐出

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▲▼ 推升經濟再創商機 市府滿千送百1千萬兌換完畢,累計發票超過25萬張送社福 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲滿千送百滿滿的排隊人潮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

繼今年6月21日至8月31日購物節帶動第1波經濟高潮之後，嘉義市政府於9月接力再推「滿千送百、現金加碼」活動，市民朋友憑超過千元的9月10月發票，即可兌換現金100元，每人最高可兌換300元，市府目標是持續暑假銷售旺季熱潮，為推升經濟再添火力。

滿千送百活動9月1日起跑之後，受到市民朋友熱烈迴響，一千萬額度日前兌換完畢，建設處統計，總計有3萬3,970人次申請，累積發票金額達1億1,745萬787元，發票數量更超過25萬張。

▲▼ 推升經濟再創商機 市府滿千送百1千萬兌換完畢,累計發票超過25萬張送社福 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲排隊人潮擠滿市政大廳 。（圖／記者翁伊森翻攝）

建設處長陳光興說，嘉義市是好買好逛好吃好玩的城市，為了讓全國民眾來嘉消費，6月21日嘉義市購物節正式起跑，以百年天文奇景日環食為起點，幫助商家掌握暑假商機，光參加購物節的發票登錄金額就超過2億2600萬元，顯見購物節大大推動本市各行業經濟。為了延續這股熱潮，在購物節一結束市府就推出「滿千送百、現金加碼」，把市民留在嘉市消費、鼓勵大家消費。

陳光興處長表示，「滿千送百、現金加碼」累計發票金額1億1,745萬787元，至少創造破億商機；而超過25萬張的發票，將請市府社會處轉贈給嘉義市社福團體，讓社福團體透過發票兌獎，再添社福收入。

▲▼ 推升經濟再創商機 市府滿千送百1千萬兌換完畢,累計發票超過25萬張送社福 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲25萬張發票將捐贈社福團體 。（圖／記者翁伊森翻攝）

除了捐贈社福團體發票，黃敏惠更加碼，若社福團體因滿千送百發票兌中百萬以上大獎，勇媽市長加碼1%；意即兌中2百萬、勇媽市長加碼再捐2萬，中1千萬大獎、勇媽市長加碼再捐10萬元，嘉義市不僅拚經濟、更是照顧弱勢愛心滿溢的城市。

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