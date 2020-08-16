企業誠信廉政座談　嘉檢攜手嘉市府共同守護食安

▲企業誠信廉政座談共同守護嘉市食安 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近日爆發五星級飯店食物中毒、保健中藥引發鉛中毒等社會事件，引發民眾的惶恐與不安，也讓食安問題演變為國安事件、全球焦點。食品安全不僅是民眾關注的議題，更是政府機關和業者要共同努力幫消費者把關的重要工作，如何保障食品衛生與安全，防範食物中毒，消弭可能危害民眾生命、健康的風險，是食品安全工作的首要核心。

▲企業誠信廉政座談 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為確保食品安全，嘉義地檢署與嘉義市政府日前於嘉義市「嘉義市餐飲業職業工會」，特別辦理食安法令講習及廉政座談會，由地檢署署繆卓然檢察長、嘉義市政府衛生局局長張耀懋、嘉義市政風處處長葉鴻銘、嘉義市社會處林家緯處長、嘉義市餐飲業職業工會吳聰鄰理事長等人與會。

研討發生食安事件時，業者應負的責任及相關因應作為，並應拒絕食品原物料來源不明、無法確認製造單位的商品，或是價格明顯低於市場售價的食物等具較高食用安全風險的食品。且在後防疫時期，應兼顧市民飲食安全及提升民眾消費信心，共創政府機關與業者雙贏局面。

▲公民間單位共同守護嘉市食安 。（圖／記者翁伊森翻攝）

張耀懋表示，一般發生食品中毒事件大多是一時人為疏失造成，所以業者要有食品安全自主管理觀念，減少可能發生食安風險的成因，作好嘉義食安都市守門員的角色；繆檢察長亦指出，食品安全除了靠政府查緝之外，也需要食品業者與全體民眾一起共同維護努力。

嘉義地檢署也召集相關主管機關(衛生、環保）還有警、調、海巡等單位組成「查緝民生犯罪聯繫平台」，從食品、食材的來源及流向著手食品供應鏈稽查，在充實食品稽查人力和衛生檢驗的量能之外，一方面依食品食材的產業鏈，層層溯源把關，一方面進行無預警的源頭抽驗，透過跨局處合作，多管齊下，以進行有效管理，另外，藉由全民監督、鼓勵吹哨者及檢舉舉發等方式，官民合作，有效打擊黑心食品。

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