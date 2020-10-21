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「像極了出國」　澎湖昇恆昌用登機證現折100　買免稅品滿3千再打8折

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▲澎湖昇恆昌推國內促銷。（圖／昇恆昌提供）

▲澎湖昇恆昌推國內促銷，力拚百貨周年慶。（圖／昇恆昌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

今年新冠肺炎疫情肆虐，導致航空、國外旅遊成業績重災區，機場免稅店昇恆昌也轉攻國內消費，為讓民眾不出國也能買免稅，除吸收免稅品稅金之外，再推滿額回饋等促銷，首度跟國內百貨周慶別苗頭，近期也搭上旅展話題，針對澎坊三號港Pier 3購物廣場推折扣，搶偽出國商機。

下半年進入周年慶熱季，百貨也因應民眾無法出國，持續推出「偽出國」話題，美妝主打航空加大版、比免稅品便宜等，昇恆昌為吸引國內消費者，舉辦免稅品特賣之外，還吸收商品稅金，舉辦25週年慶，民眾去賣場消費可宅配到府。

▲澎湖昇恆昌推國內促銷。（圖／昇恆昌提供）

包括內湖等全通路，從10／20至11／30，推出國際精品、專櫃香水美妝保養品、時尚珠寶、太陽眼鏡、手錶等商品，單筆消費滿1萬元現抵1,000元；部分香水、美妝品、流行飾品等單筆消費滿5,000元現抵500元，不用再換抵用券，針對高客單也祭出當日消費累積滿10萬、25萬指定門檻，就能抽頂級保養品、時尚品牌皮件、鑽石項鍊與精品名牌包。

另外離島偽出國旅遊熱，10／27 ITF台北國際旅展開跑，推出11月至明年2月的澎湖旅遊淡季促銷，入住澎澄飯店房客，只要在澎坊三號港購物廣場指定區域消費，如國際精品、太陽眼鏡、運動休閒品牌，單筆消費滿3,000元，或是專櫃香水與化妝品單筆消費滿5,000元，不但是免稅價，可再享8折優惠。

此外優惠期間，也與立榮航空合作，憑7日內國內線立榮登機證，可享單筆滿3,000元現折100元，美食餐飲消費享9折起優惠，另GO STAR極限運動場全區門票享450元優惠價。

▲澎湖昇恆昌推國內促銷。（圖／昇恆昌提供）

而台北百貨激戰地信義區，明（10／22）起新光三越、微風共7間同時開跑，新光三越信義新天地祭出史上最低回饋門檻，全館消費滿3,000元送300元抵用券，而微風信義3館則用「開門禮」吸客，入館前百名送福袋與中衛設計款口罩。

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