僅2成申辦！停灌補償申請只到10/26...鄭文燦：請中央延長期限

▲水情嚴峻，桃園市長鄭文燦召開抗旱應變會議。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

水情嚴峻，桃園市長鄭文燦19日召開抗旱應變會議表示，石門水庫有效蓄水量約44%，考量未來桃竹苗地區民生用水情形，經濟部與農委會10月14日宣布桃竹苗地區停灌。因此，市府邀請水利署、北水局等相關單位參加桃園市抗旱應變會議，針對抗旱作為進行盤點，希望藉由中央與地方團隊攜手合作，妥善做好節水、調度等備援計畫。

▲農水署副署長陳衍源說明水情。▼桃園水情嚴峻。（圖／市府提供）

鄭市長指出，有關停灌補償事宜，他曾向行政院農委會反映，停灌補償與休耕補助有所差異，因停灌涉及農民已投入耕作成本的心血，農委會也宣布提高補償，桃竹苗地區約1.9萬公頃的田地，受補償的水稻面積約為1.3萬公頃，其它作物約0.6公頃，其中水稻每公頃補助14萬元，其它雜糧及非水稻作物則待農委會10月21日宣布補償標準。

▲農水署桃園管理處長何明光說明停灌補償申請作業情形。▼桃園水情嚴峻。（圖／市府提供）

停灌區域的農民不分平日假日，凡「實際耕作者」皆可至農田水利署桃園管理處、石門管理處申請。目前整體約2成農民進行申請。同時市府也建議中央延長申請期限，方便農民申請並給予最大的保障。同時也感謝農水署管理處各工作站受理的同仁加班作業，後續請農業局積極宣導協助，以保障農民權益。

鄭市長提到，市府正規劃水稻強化栽培系統及智慧滴灌節水系統，其中水稻強化栽培系統插秧後可維持約2公分水深，比以往節省3至5成水量，同時改善土質條件，進而使水稻產量增加，可謂兼容省水、防災及蓄水功能；而智慧滴灌節水系統若運用於桃園旱作，則可達到節水、省工、省肥三省及增加產量的效益。雖然當前面臨抽穗期無法趕上，相信未來在節水系統的設計上，可有效減水用水量。

另外，經濟部水利署框列1億元前瞻經費，可針對智慧節水及多元水資源運用辦理推廣和運用，屆時再由桃園市向水利署爭取經費共同合作，將有效減緩石門水庫供水壓力。

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