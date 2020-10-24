桃園閩臺宮「媽祖昇天祭」活動　10/25網紅歌星新歌演唱會

▲「閩臺宮」是旅居桃園的馬祖人信仰中心。（圖／鍾姓民眾提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區因許多馬祖人移居於此，馬祖鄉親於區內大湳公園內興建「閩臺宮」，供奉的主神媽祖，分靈自馬祖天后宮，靈驗佑人。馬祖女兒劉星卿信奉「閩臺宮」媽祖，因經營事業有成，25日於「媽祖昇天祭」活動，邀請多名網紅歌星舉辦新歌發表演唱，向媽祖祝壽，祈疫情早日散去，護佑台灣平安！

▲「閩臺宮」供奉的主神媽祖，分靈自馬祖天后宮。（圖／鍾姓民眾提供）



閩臺宮副主委暨金媚爾公司董事長劉星卿說，受疫情影響，「媽祖昇天祭」活動，延至10月25日才舉辦，今年特別推出「星光舞動台灣愛，金媚爾星光之夜演唱會」，邀請北中南眾星現場演唱、群星祝壽，感念媽祖慈悲為懷、護佑台灣平安。

「閩臺宮」，是馬祖旅台鄉親在八德區興建的廟宇，供奉的主神是媽祖娘娘，分靈自馬祖天后宮，也是馬祖人在臺開基媽祖廟，桃園市政府列為桃園市馬祖信仰中心。2017年桃園市府編列1,700餘萬元進行整修，於次年11月完工，打造桃園新亮點。

因今年防疫媽祖聖誕祝壽延至10月25日，並改舉辦「金媚爾星光之夜」，歡迎喜愛聽歌的民眾粉絲們踴躍參與共襄盛舉與偶像同樂。10月25日18時請儘早光臨，現場有吃、有看、有拿，各種好康回饋粉絲朋友。

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