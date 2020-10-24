背債百萬！吃土男「爽買iPhone 12 Pro」繳不出1萬卡費　黑歷史超狂

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／周亭瑋報導

iPhone12昨日開賣，再度引爆話題。一名女網友就感慨，有位好哥們身世坎坷，背負100萬長輩的賭債及1萬多信用卡欠款，但吃土的他物慾極重，不論蘋果系列還是奢侈品，都會想盡辦法分期購買，結果昨天碰面時，立刻發現對方入手最新12 Pro，於是忍不住教育了一番，但忠言逆耳後來反而遭朋友埋怨。

女網友在「爆怨2公社」提到，朋友（簡稱A男）因過世的爸背了100萬元賭債，加上家裡人又常拖後腿，所以經濟狀況並不好，「但他本身物質欲非常重，凡舉Apple Mac、最新出來的iPhone、Switch等，都想辦法去分期來買，之前他要買擋車，便賣掉剛繳完分期的機車，結果分期付款還沒繳完，就說因為沒有辦法載東西，所以又買了一台機車。」

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上周，兩人才討論到關於A男的卡債問題，「循環利息一直尬，他的信用卡大概1萬多，我說可以借5000讓他先想辦法繳，他說再看看，結果沒錢還跑去嘉義玩，後來跟我借2000買車票回來。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

更扯的是，昨晚A男到她家，竟帶來剛入手熱騰騰的iPhone 12 Pro，剎那間她傻眼到不行，「我問他說你手機壞了嗎？他說沒有可是就是想買，我有點不爽地跟他說，你都沒錢了為什麼還要一直花？結果他也很不爽，回嗆妳只要不找我吃飯，我就不會一直花錢。」

沒想到，原po好心被雷親，不禁怒道「你沒錢的時候，我借你錢讓你過，然後現在拿吃飯這種3、500的事情來說嘴？我真的覺得你沒錢活該，你生活雖然苦，但買的東西比別人都還要多。」

對此，網友們紛紛回應，「絕對不要借錢給這種人！一定是有去無回的」、「揮霍真的是一種心病，很難醫喔」、「我覺得他是一種心理疾病耶！家裡環境造成的吧」、「拒絕往來戶」、「活該沒錢，奢侈成性」、「好像看到我爸的影子」。

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