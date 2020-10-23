外媒5G耗電實測「iPhone 12輸安卓手機」　1關鍵延長續航力！

▲iPhone 12在使用4G和5G時，電池續航力會縮減大約 20％。（圖／取自蘋果直播）

記者周亭瑋／綜合報導

iPhone 12系列今開賣，新機在外觀、效能方面備受討論，知名國外科技網站《Tom's Guide》就針對i12、12 Pro、i11及其他安卓手機，進行5G網路續航力測試，結果讓人意外，不過此項測試僅供參考，畢竟一般用戶不太可能會這樣使用。

這項測試是在手機充飽電的狀態下進行，先將螢幕亮度統一設定為150，並連續瀏覽網頁，以每30秒開啟一個新頁面的速度，直到電量耗盡，而結果如下：

▲實測續航力。（圖／記者周亭瑋製表，資料取自Tom's Guide）

首先，iPhone 12的「5G續航力」為8小時25分鐘，比起i11少2小時51分鐘，就算切換至4G，仍少53分鐘。而12 Pro雖然5G續航部分也輸1小時18分鐘，但轉換成4G表現就略勝一籌，多出1小時。

再來，就是拿i12、12 Pro與4款5G安卓手機比較，單就60Hz螢幕更新率的條件之下，在5G續航力部分，OnePlus 8T最持久，能撐10小時49分鐘，而Galaxy S20就算僅9小時31分鐘，表現也比蘋果兩款新機好。

不過，《Tom's Guide》文中也強調，這只是測試續航力的其中一種辦法，畢竟沒有人會連續使用10-11個小時。值得一提的是，蘋果在iPhone 12‌中加入「智慧數據模式」，當用戶不需使用網路時，會自動關閉5G。例如用戶在待機的狀況下，播放串流音樂時，該功能會將5G關閉，自動改為4G；當然，用戶也可手動關閉。