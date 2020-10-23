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好市多iPhone 12「90天無條件退貨又便宜」　內行揭5拒買原因！

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▲iPhone 12,iPhone 12 Pro。（圖／記者吳佳穎）

▲iPhone 12 Pro系列機款被秒殺！（示意圖／記者吳佳穎）

網搜小組／劉維榛報導

蘋果iPhone12在今（23）日繽紛開賣，其中最搶手的機款就是Pro系列，而價格方面，好市多實體賣場與線上網站「竟比蘋果官網還便宜」，對此，有網友好奇直呼，好市多享有90天無條件退貨服務，且12 Pro 512GB還激省1601元，不懂為何有人會到一般通路購買？內行秒揭背後5原因！

一名網友在PTT「iOS板」以「有了Costco，果粉在其他地方甚至Apple Store買iPhone的理由是什麼」為主題，表示好市多的iPhone售價，明明比官方定價還便宜，且又有90天退貨期限，「完全想不到在其他地方買的理由？」

文章曝光後，大批網友分享看法，主要是受限於會員制、賣場地點、付費模式、機種問題、分期限制等5原因，因此沒有想去好市多買iPhone12，「又不是每個人都有好市多的會員，而且好市多沒辦法客製」、「好市多好像只有固定的規格，手錶是這樣啦」、「沒會員／好市多很遠／懶的塞車找停車位，完全沒吸引力」、「好市多只能分6期」、「最主要原因應該是型號不全，然後不是每個人都有會員」、「好市多只能刷他們的卡或付現，對我來說就很不划算啊，每個人對划算的定義又不一樣」。

▲▼ iPhone12官網與好市多售價PK（圖／記者劉維榛製表）

▲ iPhone12 Pro 512GB售價，好市多比官方便宜1601元！（圖／記者劉維榛製表）

另有果粉認為，雖然在蘋果官網買沒有優惠，但售後服務才是最重要的，「雖然我都官網買，多個幾百、幾千當作交保護費，也不用拿到瑕疵機不能退在那邊心裡賭爛得好」、「我也偏向官網或直營，但線上電商也行，不一定非得去好市多吧，以12Pro 256GB來說，才省1500不到」。

目前好市多官網也缺貨中！（圖／翻攝好市多官網）

▲▼i12售價（圖／翻攝好市多官網）

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