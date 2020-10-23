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直擊 iPhone 12 全系列 9 色現場實機！　果粉直呼這款顏色最有質感

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▲iPhone 12,iPhone 12 Pro。（圖／記者吳佳穎）

▲iPhone 12 開賣日湧現大批人潮搶購。（圖／記者吳佳穎）

記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12 系列今（23）日上午開賣，電信商看好這波會刷新 2014 年 iPhone 6 的史上最大換機潮，除了 4G 換成   5G 之外，更重要的因素是 iPhone 回歸經典外型，並且一共推出 9 種顏色，剛發表後就已掀起網友們熱議。

iPhone 12 一共推出 5 款配色，分別是黑、白、藍、綠、紅，而 iPhone 12 Pro 則共推出 4 款配色，分別是石墨色、金色、銀色及今年的主題色太平洋藍。

號稱「台灣最強KOL」的時尚部落客莫莉，日前就已在 IG 上分享了幾款大家關注的配色，而今日開賣日電信門市也湧現大批人潮，紛紛要搶在開賣日當天一睹 iPhone 12 的風采。

▲iPhone 12 Pro,莫莉。（圖／取自IG／molly_chiang）

▲時尚部落客莫莉日前搶先開箱 iPhone 12 Pro 的金色和太平洋藍。（圖／取自IG／molly_chiang）

果粉們這次關注的焦點除了 iPhone 12 Pro 的質感系實機配色之外，更關注先前在網路上曝光的 iPhone 12 配色，由於顏色上較 12 Pro 比起來色彩飽和度較強，隨著拍攝角度的不同，引起網友們嘲弄是「垃圾桶藍」、「貨車藍」，究竟實機的顏色是什麼樣子也引起大家強烈關注。

▲iPhone 12、iPhone 12 Pro 實測。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 藍色與 iPhone 12 Pro 太平洋藍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12,iPhone 12 Pro。（圖／記者吳佳穎）

▲▼iPhone 12 由於表面色彩飽和度較高的關係，確實容易受拍攝角度及光線所影響。（上圖／記者吳佳穎）（下圖／取自PTT／原po授權引用）

▲5分鐘順利取貨！他拍實機照「iPhone 12 Pro 都霧面」質感大勝i12。（圖／原po授權引用）

另外，今日親自到門市取貨的網友，也提供了 iPhone 12 紅色款與黑色款的實機照。原po直言，「實際上iPhone 12的藍色其實很深，怎麼和網路上看的就是有差異？」

▲5分鐘順利取貨！他拍實機照「iPhone 12 Pro 都霧面」質感大勝i12。（圖／原po授權引用）

▲iPhone 12 紅色款與黑色款。（圖／取自PTT／原po授權引用）

高階款的 iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 色系上最大差別在於鍍膜方式不同，打造霧面的細緻磨砂機身，不易留下指紋，邊框則是滑亮的手感，色系更加內斂，風格上也顯得更有質感。

雖然日前許多 3C 部落客的 iPhone 12 Pro 開箱文中將焦點放在太平洋藍與金色，不過今日現場的「石墨色」實機照片一出，也燒到了許多果粉，紛紛表示石墨色比想像中更有質感，毫不遜色。看來這次欲購入 iPhone 12 的朋友們，將再度面臨極大的選擇障礙。

▲iPhone 12,iPhone 12 Pro。（圖／記者吳佳穎）

▲iPhone 12 Pro 石墨色。（圖／記者吳佳穎）

＃ 對面的女孩看過來～～

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