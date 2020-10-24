泡麵湯喝不完別倒！　他泡一碗「豪華三吃」加飯豐盛炸

▲原PO一碗泡麵三吃，吃法超豐盛。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站今年5月曾報導《昇華泡麵 女大生曝3獨門吃法》，有女大生在Dcard發文分享3種獨門泡麵吃法，分別是「免開火現煮麵」、「起司麵」和「一麵雙吃」，引發好評。就有另一位網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「大家喝不完的泡麵湯怎麼處理？」分享另一種三吃，卻意外被其他人大吐槽。

這位網友標題問到「喝不完的泡麵湯怎麼處理？」文中則表示「我自己是會泡麵三吃」，「第一吃，吃麵、喝1/4的湯」、「第二吃，用1/2的湯加飯、打蛋、加菜煮粥」、「第三吃，用1/4的湯蒸蛋」，最後笑說這樣超豐盛。

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沒想到貼文一出，不少人卻紛紛留言，「不要省小錢花大錢= =」、「泡麵湯最好不要多喝」、「脫離學生時代，就沒在喝泡麵湯了，鈉太高對身體不好」、「化學調味湯有必要省成這樣嗎」、「分成三碗鈉含量不會變少啊」、「倒掉，泡麵的本體是麵好嗎！」

▲泡麵示意圖。（圖／Pixabay）

被吐槽後，原PO就委屈直呼「我不是為了省錢這樣吃，是因為好吃才這樣吃」，也說他是一碗泡麵三吃，水也會加多一點，吃起來不會那麼鹹，「分散到三道料理還好吧？外食還不是也一樣鹹，只是你看不到成分表而已」，而且加料之後，還會補充到蛋、青菜，「偶爾還會加蝦子。」

看到原PO留言，就有許多網友安慰他，「哇～豪華三吃～學起來」、「人生短短幾個秋，還不給他喝爆，蒸蛋記得留給我」、「這篇釣出好多養身派喔！我也很愛泡麵湯頭耶……湯拌飯超好吃呀」、「我也會留下來煮粥或煮麵，好吃！偶爾一次還好啦，一堆人吃外食才不健康咧！」