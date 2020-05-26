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昇華泡麵！女大生曝3獨門吃法「真心不唬爛」　網讚創意：都沒想過欸

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▲▼家樂福中元節 。（圖／記者曾婉婷攝）

▲注入熱水等上幾分鐘就能享用的泡麵，也能變出新花樣？示意圖，與新聞人物無關。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

現代人工作忙碌，方便即食的泡麵不僅成了三餐好選擇，更是不少人宵夜解饞止飢的良伴。就有網友分享3種獨門的泡麵吃法，不僅製作方便快速，同時兼具好吃有變化，「真心不唬爛」！

女大生25日晚間在Dcard發文，表示近期在IG上看到許多網紅在「自煮管理」，所以忍不住想跟風一下，分享研發出的3種獨門泡麵吃法，分別是「免開火現煮麵」、「起司麵」和「一麵雙吃」。

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昇華泡麵！女大生曝3獨門吃法「真心不唬爛」（圖／翻攝Dcard）

昇華泡麵！女大生曝3獨門吃法「真心不唬爛」（圖／翻攝Dcard）

▲免開火現煮麵。（圖／翻攝Dcard）

第一種「免開火現煮麵」，需要的材料有泡麵、青菜、蛋。第一步，先把肉燥包、青菜、蛋放入碗裡，加入熱水再放入1400W微波爐1分20秒，等聞到散發肉燥香氣，隨即大功告成，連開火都不用，適合懶人又兼顧了營養，「我個人比較喜歡是全熟蛋，所以微波比較久，喜歡吃半熟的人微波時間可以縮短個15~20秒哦！」

第二種「起司麵」，需要的材料有泡麵和起司一片，她建議選碗裝較方便完成這道料理，至於口味則推薦蔥燒牛或肉骨茶。做法很簡單，先放好泡麵、調味料包，再加入熱水，泡個2分鐘，然後再加入一片起司，慢等它1分鐘即可完成，「起司真的是百搭食材，加進泡麵超加分起司控可以多加一片，更對味！」

昇華泡麵！女大生曝3獨門吃法「真心不唬爛」（圖／翻攝Dcard）

昇華泡麵！女大生曝3獨門吃法「真心不唬爛」（圖／翻攝Dcard）

▲起司麵材料與成品。（圖／翻攝Dcard）

最後是女大生最常料理的「一麵雙吃」，需要的材料有泡麵、蛋和馬克杯。首先，把泡麵吃完剩下的湯倒一點到馬克杯裡，加入蛋攪拌均勻放進微波爐，只要50秒，滑嫩的泡麵湯蒸蛋就完成了，「這個蛋，好滑好嫩！」她表示，通常使用的是肉燥麵湯，本身就有肉燥味不用額外再調，使用海鮮口味也蠻搭的。

3種料理貼出後，網友驚呼想試試，「蒸蛋好厲害」、「泡麵蒸蛋！第一次知道欸」、「乾太神啦！都沒想過欸」、「好滑好嫩，這個我在屏東吃過」、「沒想到泡麵湯還可以拿來蒸蛋，這我真的沒想到」、「想起以前在網咖打工時，泡麵真的是微波，省時、麵條也夠爛，特別好吃，還可以放一點青菜哦！」

▼泡麵湯蒸蛋材料與成品。（圖／翻攝Dcard）

昇華泡麵！女大生曝3獨門吃法「真心不唬爛」（圖／翻攝Dcard）

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