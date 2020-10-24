MagSafe實測！iPhone12 Pro「20分鐘只充1%」　他淚：昨天才入手

▲MagSafe無線充電。（圖／取自推特／Filip Chudzinski）

記者施怡妏／綜合報導

蘋果今年推出iPhone 12系列外，還有MagSafe配件系列，其中的充電器標榜，有效提供最高可達15W的電力，但有網友發現，用MagSafe充電線充i12 pro，20分鐘竟然只充了1%，若換成一般的充電線卻很正常，如此慢的速度讓他不禁懷疑，「是不是MagSafe在設計上有問題？」對此，不少鄉民推測，「應該是拿到瑕疵品」。

原PO在PTT板上發文，昨（23）日剛拿到熱騰騰的i12 pro跟MagSafe充電線，在手機裸機的狀況下立馬進行實測，對準磁圈使用MagSafe充電版，並連接原廠65W豆腐頭，「沒想到充電20分鐘後，電量僅從19%充到20%」，只增加了1%。

▲iPhone 12系列昨日正式開賣。（圖／記者吳佳穎）

他接著用lightning充電線測試，可以很正常的充電，讓他不禁懷疑「MagSafe在設計上有問題」，礙於身邊沒有其他的無線充電版可以測試做比較，無從得知是不是拿到有瑕疵的商品，不過他也建議，還在觀望此商品的大家可以多想一下。

本站稍早報導《蘋果iPhone 12全新MagSafe 實測使用在iPhone 11以上充電較慢》，知名YouTube頻道Max Tech用iPhone 11 Pro進行實測，MagSafe聲稱可提供15W功率，但充電速率竟然低至0.96W，而原本應消耗7.5W。

對此，許多網友紛紛表示，「低電量照理講都會充比較快，除非過熱」、「真假，這東西還占超大內部空間耶，有那麼爛喔」、「一般的無線盤，大概一分鐘1%吧」、「通常東西壞了是找廠商修，而不是上網叫大家通通不要買」、「裸機充這也太慢了，帶手機去門市檢查檢查」。