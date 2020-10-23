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回憶國小營養午餐！　網點名「暗黑料理」散發螢光色：怎麼煮的？

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▲▼新北市長侯友宜於8/31開學日前往土城頂埔國小視察營養午餐，擔任一日打飯班，親自為小朋友打飯打菜。對於小朋友吃的豬肉，特別詢問校長豬肉產地是否為台灣豬。（圖／記者湯興漢攝）

▲原PO詢問，大家國小時最期待吃到什麼菜色。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

營養午餐是許多人求學時的回憶，每天期待的中餐到來，吃到喜歡的菜色可以開心一整天，有時候還會附送飯後甜點，就有一名網友表示，很喜歡吃學校的營養午餐，常常都會有雙主食，「吃很真的很爽」，因此也好奇「大家有沒有最期待的營養午餐菜色？

原PO再PTT板上發文，小時候讀的是私校，有很多營養午餐的廠商可以選擇，菜色中最期待看到滷肉、炸雞腿、炸雞、豬排，而且禮拜三都會有雙主食，除了有鹹的菜色，有時候還會有甜湯，「吃得真的很爽」。

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但也不是所有的菜色都很喜歡，原PO表示，最討厭遇到「義大利麵」，肉醬的味道很噁心，每次聞到都很反胃，麵也是白白麵條，「實在是吃不下口」。

▲▼雲林縣國中小學營養午餐。（圖／雲林縣政府）

▲許多網友指出，咖哩的顏色真的很奇怪。（圖／雲林縣政府）

貼文一出後，勾起許多網友的回憶，許多人都點名「珍珠奶茶」，「珍珠奶茶，一堆人搶著拿水壺裝，真的天堂」、「珍珠奶茶雖然配午餐很怪，但是我國小吃桶餐的小確幸」、「珍珠奶茶，每次本月菜單一發下來大家就在找」、「珍奶，雖然味道很怪」、「整大桶珍珠奶茶，而且要是冰的」。

其中有不少網友提及恐怖料理「螢光咖哩」、「以前學校咖哩的確蠻螢光色的，到底怎麼煮會有這樣效果」、「螢光色咖哩馬鈴薯」、「螢光咖哩不得不品嘗」、「咖哩都螢光綠，看到覺得，怎麼是這種顏色」。

也有網友表示，自己沒有吃過營養午餐，「沒吃過，我都帶媽媽便當，好像很古老的年代」、「小時候沒有營養午餐，只有蒸飯箱」、「我國小的年代還沒這種東西」、「我都自己帶便當去學校 屌虐營養午餐」。

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