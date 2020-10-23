北市垃圾桶銳減！他怨「只能回家丟」　撤除2關鍵曝：真的太多了

▲路邊垃圾桶有變少的趨勢。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有時在外喝完飲料、吃完小點，若能隨手將垃圾丟進人行道上的垃圾桶，真的方便許多。一名網友先前就發現，台北市以前到處都有垃圾桶，但現在卻越來越少，「台北市行人垃圾桶是不是絕跡了啊？」貼文一出，立刻引發熱議，網友紛紛回應，「怕你塞家庭垃圾」、「不然會看到垃圾桶爆炸，很不方便」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台北市行人垃圾桶是不是絕跡了啊」為題發文，台北市路邊以往多有設立垃圾桶，如果行人出門在外、有垃圾要丟棄時就非常方便。

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然而，原PO近期卻發現垃圾桶的數量竟銳減，只剩下某些特定區域才有，在外活動所製造的垃圾只能帶回家丟，相對麻煩許多；因此他就不禁詢問，有沒有人也覺得這個政策很討厭？垃圾桶在台北市是不是已經快要絕跡了？

▲原PO發現人行道上的垃圾桶越來越少。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛回應，「昨天剛倒完，路過一個男的往公共垃圾桶塞一包」、「公園的也都收了」、「因為很多人會丟家用垃圾」、「到晚上垃圾桶滿到都是自家垃圾，連舊衣回收桶旁都有人丟」、「台北車站附近蠻多的啊」、「看到一堆人帶自己一大包垃圾去丟」。

此外，也有網友提到，「疫情關係取消很多了，很多捷運站外也沒了」、「之前防疫收光，不過最近又裝回來，而且每個位置都裝2個」。

據悉，台北市長柯文哲先前就曾指出，防疫期間的垃圾量大增，垃圾桶的清理速度遠遠不及民眾丟棄的速度，因此才會決定撤除，只留下觀光商圈、公車站等特定區域的垃圾桶。台北市環保局也曾透露，這些垃圾桶大多是因為使用率並不高，且還反被投遞家庭垃圾，所以才會決定撤除。