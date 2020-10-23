詹江村深夜直播！下秒起身解褲頭　作勢秀屁證清白…網嚇壞：別啊

▲詹江村凌晨直播，與網友暢談2個多小時。（圖／翻攝YouTube詹江村頻道）

記者陳韻如／綜合報導

國民黨籍桃園市議員詹江村被爆料硬上女粉絲，事後射後不理，還提出摩鐵發票等證據，更說出詹江村「屁股有胎記」的身體特徵。對此，詹江村22日先在臉書上坦承，自己的屁股確實有胎記，但不能以此定他罪，而23日凌晨又在YouTube開直播，甚至一度要脫褲以示清白，讓觀看網友嚇得趕緊刷留言大喊，「不要衝動」。

詹江村陷入性侵疑雲，被指控射後不理，對此他直奔警局提告妨害名譽，但對方也不是省油的燈，也赴警局提告性侵，且還舉證詹江村屁股上有胎記，證明自己所言。

▲詹江村凌晨直播作勢脫褲，嚇壞一票網友。（圖／翻攝YouTube詹江村頻道）

對此，詹江村22日先在臉書上坦承，自己屁股上確實有胎記，「看過的人非常多」，不僅在飯店大眾池或在岩灣擔任軍官，大家都是光著屁股在澡堂洗澡，更不用說歷任女友也知道，但不能只拿這點就定他罪。

此外，詹江村23日凌晨更在YouTube，當時也吸引了不少網友觀看，而詹江村話匣子一開，就暢聊了近2個半小時，最後甚至起身解開皮帶、拉下褲頭拉鍊，「要看嗎？要不要看？想不想看？」讓網友嚇得趕緊刷一排，「不要，不要衝動」，他才趕緊將拉鍊拉上，並繫回皮帶，結束這個驚人的一幕。

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