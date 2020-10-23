激戰人妻…她嬌喊「瑜珈無法取代跟你做」！小王自豪：讓你太爽了

▲人夫與人妻大搞外遇，綠帽夫抓包崩潰提告，獲賠50萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／台北報導

人夫阿義（化名）與人妻小蓉（化名）發生婚外情，2人不但多次在外發生性行為，還拍下性愛影片，小蓉更在事後不斷傳訊狂撩，「瑜伽可以每天練，可是無法取代做愛」等，而阿義則回傳，「沒辦法我讓你太爽了」。案經小蓉丈夫提告，法官審理後判阿義須賠償50萬元。

判決指出，阿義一家與小蓉一家原為多年好友，但沒想到2人卻背著結縭30幾年的另一伴發展出婚外情，更多次在外發生性行為。事後2人姦情曝光，阿義妻子先是對小蓉提告，獲賠50萬元，而小蓉丈夫事後也不甘受辱，有先前的判決，就足以認定阿義侵害了他的配偶權，於是決定對阿義提告。

阿義到庭時辯稱，小蓉丈夫並未拿出證據證明自己侵害了他的配偶權，且另件判決對於本件訴訟並無拘束力，不能以此認定他與小蓉有性行為，再者，小蓉雖然曾傳訊，「瑜伽可以每天練，可是無法取代做愛」、「想念你的愛撫」、「任何享受莫過於和你親親愛愛」等噢，但都是小蓉單方面對他的情感表達，也不能以此認定他有侵害小蓉丈夫配偶權。

阿義提到，即便其妻提告有因此獲賠，但小蓉丈夫事後還曾傳訊給他妻子，「他們的事情我知道了，…，我一直深愛著我太太，因此我選擇了原諒，…，每一個人都會犯錯，但就在知不知道錯了，何妨給他們一次機會，也給自己機會吧」，顯見小蓉丈夫已經原諒小蓉，且繼續維持婚姻生活，也對他表示原諒，因此足以認定小蓉丈夫已經拋棄損害賠償的債權，不得再對他請求損害賠償。

法院審理期間，雖然阿義否認侵害小蓉丈夫配偶權，但因有前案判決，就足以認定他的犯行，且經過調查，阿義與小蓉確實發生婚外情，而這也有照片及影片作證，另外還有2人的對話紀錄，也證明阿義確實侵害了小蓉丈夫配偶權。

另外，小蓉丈夫傳訊表示原諒部分，則是他自己與阿義妻子間的對話，不足以認定他就是像阿義表示要拋棄侵權行為損害賠償的債權，或是免除阿義侵權行為損害賠償的意思。法官審酌相關證據，認定阿義犯行，但他卻未有絲毫的歉意，法官最後判他須賠償小蓉丈夫50萬元。全案可上訴。

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