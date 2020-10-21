　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女粉絲曝身體特徵控性侵！詹江村臉書喊冤開吉　怒嗆：我還歪左邊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲國民黨籍桃園市議員詹江村21日宣布不參選2020年桃園第一選區立委選舉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲詹江村遭控性侵，臉書發文喊冤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳韻如／綜合報導

國民黨籍桃園市議員詹江村被爆料硬上女粉絲，事後射後不理，還提出摩鐵發票等證據，更說出詹江村「屁股有胎記」的身體特徵。對此，詹江村21日在臉書上否認指控，更反指對方有精神疾病，文末還反嗆，「其實少講了一點，我歪左邊」。

詹江村21日在臉書發文表示，該女經常熱心以語音留言方式提供館長的職播談論內容，而因當時他與館長天天交戰，「有一天我錄影後迷路經過不知道是中和還是永和，印象記得她說她住那裡，因為還沒有吃飯，路過跟她聯繫，順道問問是否有其他情報，及附近是否有小吃店」，而當時他將車停在女子家隔壁門口吃麵線，女子就上車並告知他館長又說什麼。

詹江村提到，當時他因覺得沒有什麼情報價值，所以逕行離開，而事後女子又傳了訊息，「我習慣直接按一個讚！」但沒多久，對方就開始指控他射後不理，還在各大媒體爆料。

詹江村表示，「如果真的被我性侵，保存證據怎麼會是第一時間留下發票跟看精神科，而不是報案跟醫院驗傷呢？」對方說因怕影響韓國瑜，才隱忍到今天才爆料，「鬼扯，這一年多來，她不止在yt聊天室四處散布，也在各大群組散布，應該很多人也都看過了！我只能直接到分局提告。」而文末他更怒嗆，「其實少講了一點，我歪左邊」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

科技千金嫁窮男！長跑9年送房幫創業　他竟爽戰弟媳喊：想要你～

《海豚灣戀人》童星亂刀殺人！他肺部遭刺穿　法官判賠357萬

婚後只有新婚那次！他「碰到就結束」　遭老婆怒踹下床…崩潰喊離

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／謝金燕拋震撼彈：今年不唱跨年　下一秒曝超大喜訊
克蕭洗刷軟手污名！世界大賽G1率道奇8比3奪首勝
峮峮「臉瘦一圈坐場邊」！鞠躬吐13字藏洋蔥…悄現身應援被拍
獨／KID、溫貞菱爆熱戀　經紀人16字回應
快訊／大同確定變天！市場派拿下7席董事　林文淵將接任董事長
2022起教召8年4次「加薪1.5倍」　增3大優惠
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

安晨妤帶孩子返台被控和誘罪　元祖少東和解撤告

WeMo女最後身影！詭異蛇行→向左直衝　下秒撞路樹…慘噴對道遭輾斃

台東體育場有裸男！　躲女廁「憑空消失」　網友嚇到寧可憋尿

襲胸狼正面曝！「衝撞捷運妹」趁機搓揉　女貼文怒斥：完全是故意

遭控紅酒禮盒收賄！宜蘭醫院前院長唐高駿更一審無罪

屏市民生路疑紅綠燈「秒差不當」　用路人遭開罰單有「異見」

女粉絲曝身體特徵控性侵！詹江村臉書喊冤開吉　怒嗆：我還歪左邊

「讓大哥抱一下」櫃咚女同事3秒代價6萬　清潔工：我是要謝謝她

花東首例！代售實名制口罩33萬未繳國庫　藥局遭強制執行

快訊／強降雨來襲！蘇花公路「觀音段」邊坡坍方　雙向道路中斷

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

調皮奴才開吸塵器擼呆萌粉紅豬 牠下秒竟軟腳翻肚肚：豪蘇胡❤

李伯恩經趙奕歡監督激瘦18KG！　優秀下顎線一露...全場驚呼：不敢相信

王心凌攻蛋嘉賓重量級！緋聞男也會來　看楊丞琳素顏被求婚...盼未來「盡量不要」

安晨妤帶孩子返台被控和誘罪　元祖少東和解撤告

WeMo女最後身影！詭異蛇行→向左直衝　下秒撞路樹…慘噴對道遭輾斃

台東體育場有裸男！　躲女廁「憑空消失」　網友嚇到寧可憋尿

襲胸狼正面曝！「衝撞捷運妹」趁機搓揉　女貼文怒斥：完全是故意

遭控紅酒禮盒收賄！宜蘭醫院前院長唐高駿更一審無罪

屏市民生路疑紅綠燈「秒差不當」　用路人遭開罰單有「異見」

女粉絲曝身體特徵控性侵！詹江村臉書喊冤開吉　怒嗆：我還歪左邊

「讓大哥抱一下」櫃咚女同事3秒代價6萬　清潔工：我是要謝謝她

花東首例！代售實名制口罩33萬未繳國庫　藥局遭強制執行

快訊／強降雨來襲！蘇花公路「觀音段」邊坡坍方　雙向道路中斷

輕熟女產後長痔瘡！出力解便脫肛塞不回　醫驚見：5cm花朵卡在那

高雄多6大新景點！觀景平台眺大山、日治百年老屋即日開放

阿公拿餅乾！汪孫「大力點頭」等5秒　媽笑：家裡多了很多笑聲

勞動部新營最大徵才24日登場　職缺最高薪上看60K　

單厚之／中天撤照後...民進黨各派系都有電視台？

只剩3集！《玩命關頭11》確認是完結篇　寫下20多年系列大結局

iPhone12實機曝光...巨大色差「環保藍」　網友吐血：要退貨嗎？

受夠中美台海角力！白宮官員：台灣應自己做好中國入侵的準備

克蕭洗刷軟手污名！　世界大賽G1率道奇8比3奪首勝

110年度預算首破90億　原民會：顯示政府照顧原住民的決心

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

社會熱門新聞

即／北市東門地下匯兌42萬　警方8.5小時逮捕

去年為選舉忍辱未報案　女村民現嗆詹江村踹共

吵架殺6月嬰洩憤！夫高舉猛摔害命她旁觀　埋屍沙灘

即／WeMo女騎士摔倒噴對向　貨車直接爆頭輾斃

稱「被國家機器監控」逼去摩鐵　詹江村遭控硬上粉絲

大園空難202人罹難　記者踩到殘軀碎肉

保母悶死10月嬰　父母求判殺人罪

士官長借錢不還　下屬告狀害撤職

趴在分隔島…科技廠女員工自撞爆頭

涉洩密到對岸！退役上校：我是大特務

退役軍涉共諜遭聲押　另2人獲15萬交保

快訊／傳巨響！18歲男光華商場墜樓宣告不治

深夜外送便當到社區　管理員驚揭鬼來電

台東某國中爆性霸凌！學弟血淚手繪現場圖

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

KID、温貞菱爆熱戀！「綠島浪漫共騎」被目擊

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

天文學家：1顆小行星將在美大選前撞地球

即／北市東門地下匯兌42萬　警方8.5小時逮捕

全台首支iPhone 12開箱　藍色實機有落差

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

22K男婚宴包1200「沒喜餅」！新娘媽笑洗臉

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

全昭旻共舞BLACKPINK被罵爆

去年為選舉忍辱未報案　女村民現嗆詹江村踹共

找到人了！新莊高中生脫外套救翁哽咽

蔡明忠長女夫婦超低調　婚禮曝光同事才知真實身分

更多

最夯影音

更多
上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了
邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面