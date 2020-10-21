女粉絲曝身體特徵控性侵！詹江村臉書喊冤開吉　怒嗆：我還歪左邊

▲詹江村遭控性侵，臉書發文喊冤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳韻如／綜合報導

國民黨籍桃園市議員詹江村被爆料硬上女粉絲，事後射後不理，還提出摩鐵發票等證據，更說出詹江村「屁股有胎記」的身體特徵。對此，詹江村21日在臉書上否認指控，更反指對方有精神疾病，文末還反嗆，「其實少講了一點，我歪左邊」。

詹江村21日在臉書發文表示，該女經常熱心以語音留言方式提供館長的職播談論內容，而因當時他與館長天天交戰，「有一天我錄影後迷路經過不知道是中和還是永和，印象記得她說她住那裡，因為還沒有吃飯，路過跟她聯繫，順道問問是否有其他情報，及附近是否有小吃店」，而當時他將車停在女子家隔壁門口吃麵線，女子就上車並告知他館長又說什麼。

詹江村提到，當時他因覺得沒有什麼情報價值，所以逕行離開，而事後女子又傳了訊息，「我習慣直接按一個讚！」但沒多久，對方就開始指控他射後不理，還在各大媒體爆料。

詹江村表示，「如果真的被我性侵，保存證據怎麼會是第一時間留下發票跟看精神科，而不是報案跟醫院驗傷呢？」對方說因怕影響韓國瑜，才隱忍到今天才爆料，「鬼扯，這一年多來，她不止在yt聊天室四處散布，也在各大群組散布，應該很多人也都看過了！我只能直接到分局提告。」而文末他更怒嗆，「其實少講了一點，我歪左邊」。

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