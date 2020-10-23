丟下3月大兒離家！成年前不聞問　她突現身討生活費…扯喊：我缺錢

▲伍女在孩子3個月大時就離家，從此不聞不問，竟在孩子成年後突然現身要求給付扶養費。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／高雄報導

伍姓女子與洪姓男子婚後生下1子1女，但她卻在孩子年僅2歲、3個月大時離家，讓洪男遍尋不著後訴請離婚，而她則又在跟另名沈姓男子結婚，又生下6名孩子。然而，從未照顧過與洪男生下的孩子的伍女，卻在孩子成年後索討生活費，但法官認為她未盡母責，因此駁回她的聲請。

判決書指出，伍女與洪男1997年1月間結婚，婚後生下1子1女，但她卻因與洪男發生爭執，丟下年僅2歲大及3個月大的女兒就離家，讓洪男遍尋不著，最後透過她的母親轉達，「若不回家就離婚」，但她卻仍是避不見面，2人就此分離。

2夫妻離異後，洪男獨自扶養2名幼子長大，而伍女則是對孩子不聞不問，不但不願見面，更不曾寄錢給孩子。

然而，伍女幾年後再婚，又與第二任丈夫生下6名孩子，而從未照顧過洪家兄妹的她，竟在洪家兄妹成年後，突然提出給付扶養費聲請，讓2人相當錯愕，而理由竟是因為自己長期憂鬱症無法外出工作，缺錢花用才要2人每月各付1萬多元給她當生活費。

洪家兄妹2人開庭時表示，從小到大伍女皆對2人不聞不問，是爸爸努力賺錢，並由祖父母扶養長大，因此向法官請求免除對伍女的扶養義務。此外，洪男出庭作證，並對伍女行為感到相當不齒，法官採信其說法，也認為伍女的行為對於洪家兄妹來說是惡意棄養，竟還要2人負擔與其長期感情疏離之母扶養義務，有失公允，因此駁回伍女聲請。全案可上訴。

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