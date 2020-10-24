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詹江村發不自殺聲明！自爆遭「屁股胎記裸照」威脅：今晚10點突擊

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▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／詹江村）

▲詹江村發布不自殺聲明。（圖／翻攝自臉書／詹江村）

記者崔子柔／綜合報導

綽號「村長」的桃園市議員詹江村遭51歲女韓粉控告性侵，昨（23）日他在臉書稱如果真的有性侵，要判他死刑或自盡都行，但他今（24）日凌晨又宣布「不自殺聲明」，因為有人用胎記照威脅他，並稱今晚10點10分會採取突擊行動。

詹江村今凌晨在臉書表示，「我發表不自殺聲明！我被威脅了」，並附上他「被威脅」的內容截圖，一名臉書使用者透過私訊指出，「已經蒐集到你的屁股胎記照，如果你再不承認強姦女粉絲，我就將照片公布，讓你蒙羞自殺！」

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／詹江村）

▲詹江村貼出被威脅內容。（圖／翻攝自臉書／詹江村）

該名私訊者還說，如果詹江村不自殺就會派人槍殺他，給他一天的時間慎重考慮，如果詹願意勇於承認就不再威脅，最後給詹江村第二種選擇，說如果考量到從政關係不便承認，可以用一張20萬的價格購買胎記照片，一共有5張，並預告24日晚上10點10分會採取突擊行動。

詹江村遭女韓粉控訴射後不理，日前他到警局提告對方妨害名譽，受害女子昨天下午也前往警局提告性侵，但隨著證據越來越多，昨（22日）晚詹江村又在臉書證實自己屁股上確實有胎記，但很多人都看過，他認為是有心人刻意將資訊透露出去。

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