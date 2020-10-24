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今晨最低17.2度！18號颱風莫拉菲最快今形成　下週更強冷空氣報到

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▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲冷空氣持續發威，今晨最低溫出現在新北雙溪17.2度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

冷空氣持續發威，今晨最低溫出現在新北雙溪17.2度，不過由於「沙德爾」往台灣方向輸送的中層雲將逐漸減少，白天陽光露臉氣溫回升舒適，但早晚仍有寒意。另外，第18號颱風「莫拉菲」最快今天形成，不過距離台灣很遠，對台灣的影響還要再觀察。

今日隨著颱風逐漸遠離，加上北方乾冷空氣南下，水氣逐漸減少，各地大致上以多雲為主，即使有降雨也相對零星。另外，東北風仍然偏強，臺南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區各離島易有8-10級強陣風。氣象局也針對台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖發布陸上強風特報，要多加注意。

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▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲今天在陽光下舒適、早晚略有寒意，各地區平地氣溫如下：北部17至24度、中部19至28度、南部19至28度、東部18至28度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今日從「沙德爾」往台灣方向輸送的中層雲將逐漸減少、變薄，各地偶見陽光，唯山區及近山區平地仍有偶飄零星小雨的機率。白天在陽光下舒適、早晚略有寒意，各地區平地氣溫如下：北部17至24度、中部19至28度、南部19至28度、東部18至28度。

明(25)日至下週二(27日)各地為晴時多雲的天氣；冷空氣減弱，白天氣溫回升，早晚仍偏涼；日夜溫差很大，應注意。下週三、四(28、29日)台灣附近東北風增強，轉變為「迎風雨、背風晴」的天氣；下週四另一波冷空氣(比昨天這波略強)開始南下，下週五(30日)冷空氣最強，但天氣好轉；下週五夜、週六晨氣溫降至最低。

最新(23日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，「莫拉菲」將通過菲律賓中部、進入南海，路徑較「沙德爾」更偏南，距台灣更遠。下週三(28日)20時的模擬圖顯示，「莫拉菲」在南海，至於會有多少水氣北上，而使降雨產生變化？模式模擬仍調整中，需進一步觀察。

▼右圖：最新(23日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式，模擬下週三(28日)20時地面圖顯示，「莫拉菲」在南海。台灣附近東北風增強，水氣增多，天氣轉變。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

 

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