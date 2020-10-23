沉睡15年…聽她呼喚動了！阿拉伯王子舉起手掌　17秒片感動19萬人

▲阿薩德2005年正就讀一所軍事學院，但卻突然遇上車禍，腦部遭受重創。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

沙烏地阿拉伯一名王子2005年因車禍腦溢血昏迷，迄今躺床15年之久。不過，根據推特瘋傳的影片，當一名女性呼喊他的名字時，他似乎對外界傳來的聲音有反應，先是上下晃動他的食指和中指，接著整個手掌都舉了起來，消息令人振奮。

綜合每日郵報等外媒報導，王子阿薩德（Al-Waleed bin Khalid Al-Saud）當時閉著雙眼躺在床上，在聽到女子說「哈囉」後，他成功舉起2根手指。緊接著，該名女子繼續鼓勵他嘗試更進一步的動作，直說「讓我看看」、「高一點」時，他的整個手掌離開床面，儘管才維持1秒，仍是一大進展。

據悉，他上一次成功做出類似回應的時間點為2015年。這段畫面如今已在推特瘋傳，觀看次數早已衝破19萬次。

事實上，阿薩德2005年正就讀一所軍事學院，但卻突然遇上車禍，腦部遭受重創，此後一直仰賴呼吸器維生。而他的父親正是瓦利德王子（Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz Al-Saud）的兄弟，拒絕放棄治療，期盼寶貝兒子總有一天能夠醒來。