「神秘兩小時」喝自來水　湖北20多人上吐下瀉...有人昏迷10天未醒

▲湖北爆發自來水中毒事件。（示意圖／記者許力方攝）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸湖北省仙桃市彭場鎮20多位民眾月初吃完晚飯後，陸續出現嘔吐等症狀，送醫後，一度被診斷為急性腸胃炎，沒想到，當中有2人症狀嚴重，迄今仍陷入昏迷，檢查後發現是食物中毒以及低鉀血症。相關單位調查，是當地一間公司化學物質洩漏，導致村民飲用的自來水「鋇金屬」超標。

《上游新聞》報導，身體出現異常的村民居住在彭場鎮大嶺、馬溝、夏新等三個村，他們身體出現不適的時間位於10月1日晚7時30分至9時30分之間，而這三個村飲用的自來水都由同一間自來水公司供給。

▲有人昏迷至今未醒。（圖／翻攝上游新聞）

報導提到，經初步判定，懷疑是當地一家公司化學物質洩漏，導致自來水中的鋇金屬超標。事件發生後，當地市政府已立即切斷水源、緊急救治患者、連夜置換水源、持續水質監測等應急措施，有序處置事件。截至10月10日，除2人在院治療外，其他人員均已康復。

症狀最嚴重的是一名叫做許高雙的男子，事發後昏迷至今仍未清醒。他的兒子表示，父親比很多人病得重，可能是因為晚飯時喝了一大碗湯。

報導指出，被質疑化學物質外洩的公司先前就因為偷排污水、污水排放超標遭環保部門多次開罰，公司老闆聲稱，懷疑是競爭對手所為，不過，此說法尚未得到官方證實，目前湖北省調查組正在當地開展調查。

▲自來水中毒事件疑似因化學物質污染所致。（圖／翻攝上游新聞）