藍色真的不好看？　iPhone12今開賣現場直擊「實體機顏色」

iPhone12今（23）日正式開賣，《ETtoday新聞雲》記者現場直擊iPhone12藍色是否真像外界傳言一樣為「垃圾桶藍」，根據現場實體機的顏色看起來，不如外界所說的那麼糟糕，比較屬於偏深一點點的藍色。

今日的開賣現場雖下著雨，不過仍舊有果粉一早就來排隊搶購，各家電信門市也均展示出手機供民眾實際體驗，而現場展示的iPhone12、iPhone12 Pro新色令大家為之驚艷，其中引發大家熱烈關注的藍色也在現場中展出。

▲iPhone 12、iPhone 12 Pro 實測。（圖／記者洪聖壹攝）

根據記者現場實際看過後，藍色確實相當特別，而Pro的太平洋藍因有做霧面處理，看起來就與iPhone12的藍色有所區隔，舉例來說，就像汽車烤漆原廠都是亮面，但有部分車主會為了讓自家車子看來質感不一樣且獨特，也會特別去做消光處理一樣。

另外，此次iPhone12還有一大亮點就是「瘦身有成」，厚度變成7.4mm，與iPhone XR、11薄了0.9mm；不僅如此，iPhone 12、12 Pro因邊框收窄，機身也比同為6.1吋的iPhone XR、11還輕巧，重量與前一代相比，足足剷掉32g，來到162g，而iPhone12 Pro則為187g。根據記者現場體驗，重量與前幾代相比確實與相比減輕不少，更聽到在場果粉驚呼「變好輕」。

▲▼iPhone 12系列價格與規格，點圖放大。（製表／記者謝仁傑）

＃ 對面的女孩看過來～～

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