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iPhone 12 Pro 開箱影片搶先看！　「金色」機款暗藏巧思

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▲Apple iPhone 12 發表會懶人包。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 系列新機配色令人相當難抉擇。（圖／Apple）

記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12 兩款 6.1 吋的新機即將這周五正式上市，據電信通路商資訊，目前預購以 iPhone 12 的藍色和 iPhone 12 Pro 的新主題色「太平洋藍」賣得最熱。隨著開箱影片陸續曝光，大家對於這兩款手機的外觀和配色議論紛紛，畢竟手機這種東西還是得自己看著順眼才行。

iPhone 12 系列在配色上有所區分，一般機型的 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 共有五款顏色，分別是黑、白、紅、綠、藍；而較高階的機型 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 則共有四色，分別是石墨、銀、金、太平洋藍。

▲iPhone 12 Pro,莫莉。（圖／取自IG／molly_chiang）

▲時尚部落客莫莉的 iPhone 12 Pro 開箱影片提前曝光。（圖／取自IG／molly_chiang）

號稱「台灣最強KOL」的時尚部落客莫莉，就在 IG 上 PO 出 iPhone 12 綠色和 iPhone 12 Pro 太平洋藍及金色的開箱文，其中Pro機型的兩款顏色更是掀起網友們的熱議，有人表示「金色就是大勝」，也有人認為「藍色比較內斂成熟又專業的感覺」。

事實上，蘋果此次為Pro機型推出四款顏色，除了石墨色和太平洋藍兩款新色，銀色和金色都也都和過去出現過的略有不同。據外媒報導，由於 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 機身採用不鏽鋼材質，凸顯了色系的質感與光澤，更直指今年 iPhone 12 Pro 的金色，才是蘋果此次推出的四款顏色之中最特別的。

蘋果在此次為金色的Pro機身鍍膜時，採用一種特殊的 HiPIMS 塗層技術，透過高功率脈衝來進行磁控濺鍍，是相當普遍的真空鍍膜工藝，可廣泛用於各種需要以薄膜提升器件性能的應用，較一般的 PVD 鍍膜更為精密，可使薄膜附著性更佳、更耐磨，且不易留下指紋。

 
 
 
 
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/ / 各位觀眾!!! 萬眾期待!!! iPhone 12 以及 iPhone 12 Pro 本尊駕到 以下文字統整手機說明給大家： 1：iPhone 12 跟 iPhone 12 Pro 顯示器一樣是6.1吋的超 Retina XDR 顯示器 像素 解析度 都一樣 2532 x 1170 像素 460 ppi 解析度 iPhone 12 Pro 顯示器的最大亮度比iPhone 12的更亮一些 2：兩支防水、抗塵、電力續航力都一樣 12 比 12 Pro 輕一點點 3：iPhone 12 跟 iPhone 12 Pro 的廣角和超廣角相機也都是一樣的光圈大小 主要是 Pro 多一顆望遠相機 （Zoom in 兩倍的那顆） 所以有2倍光學變焦放大 而 iPhone 12 只能數位變焦放大 4：夜間模式都一樣 兩支廣角超廣角自拍都支援 但 iPhone 12 Pro 才可以執行夜間人像拍攝 iPhone 12 不行 iPhone 12 Pro 上才有 ProRAW（RAW檔） 5：iPhone 12 外圈是鋁金屬 iPhone 12 Pro 是不鏽鋼 iPhone 12 是亮面玻璃機背 iPhone 12 Pro是霧面質感玻璃機背 6：iPhone 12 最小容量是64GB iPhone 12 Pro是128GB 如果同樣128GB iPhone 12售價$28500 iPhone 12 Pro 售價是 $33900 明天中午12：00 來看我們用 iPhone 12 Pro 拍攝的手機大片 示範所有全新夜拍功能 （自拍鏡、人像夜拍、廣角夜拍等等） 明天12：00也會開箱 iPhone 12 Pro 金色 實體機給大家看 再來幫我投票我到底要什麼顏色XD #shotoniphone #iphone12 #iphone12pro

莫莉 Molly Chiang（@molly_chiang）分享的貼文 於 張貼

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