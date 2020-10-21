iPhone 12 Pro 開箱影片搶先看！　「金色」機款暗藏巧思

▲iPhone 12 系列新機配色令人相當難抉擇。（圖／Apple）



記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12 兩款 6.1 吋的新機即將這周五正式上市，據電信通路商資訊，目前預購以 iPhone 12 的藍色和 iPhone 12 Pro 的新主題色「太平洋藍」賣得最熱。隨著開箱影片陸續曝光，大家對於這兩款手機的外觀和配色議論紛紛，畢竟手機這種東西還是得自己看著順眼才行。

iPhone 12 系列在配色上有所區分，一般機型的 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 共有五款顏色，分別是黑、白、紅、綠、藍；而較高階的機型 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 則共有四色，分別是石墨、銀、金、太平洋藍。

▲時尚部落客莫莉的 iPhone 12 Pro 開箱影片提前曝光。（圖／取自IG／molly_chiang）



號稱「台灣最強KOL」的時尚部落客莫莉，就在 IG 上 PO 出 iPhone 12 綠色和 iPhone 12 Pro 太平洋藍及金色的開箱文，其中Pro機型的兩款顏色更是掀起網友們的熱議，有人表示「金色就是大勝」，也有人認為「藍色比較內斂成熟又專業的感覺」。

事實上，蘋果此次為Pro機型推出四款顏色，除了石墨色和太平洋藍兩款新色，銀色和金色都也都和過去出現過的略有不同。據外媒報導，由於 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 機身採用不鏽鋼材質，凸顯了色系的質感與光澤，更直指今年 iPhone 12 Pro 的金色，才是蘋果此次推出的四款顏色之中最特別的。

蘋果在此次為金色的Pro機身鍍膜時，採用一種特殊的 HiPIMS 塗層技術，透過高功率脈衝來進行磁控濺鍍，是相當普遍的真空鍍膜工藝，可廣泛用於各種需要以薄膜提升器件性能的應用，較一般的 PVD 鍍膜更為精密，可使薄膜附著性更佳、更耐磨，且不易留下指紋。

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