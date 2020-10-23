美選倒數！黃暐瀚表態「真的希望川普贏」　檢視台美是否「真朋友」

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者蔡文鈴／台北報導

2020美國大選進入倒數階段，共和黨總統候選人川普與民主黨總統候選人拜登今日進行最後辨論，選舉最終結果也將影響美中台三方關係。對此，資深媒體人黃暐瀚日前在臉書表示，真心希望川普能勝選，因為只有這樣才能檢視他是否把台灣當真朋友。

對於美國選情，黃暐瀚表示，「我是真的希望川普贏」，而國民黨立院黨團總召林為洲說，「想擋萊豬，就投拜登，拜登勝選，萊豬不來」，但黃暐瀚認為，不管川普連任，還是拜登勝選，萊豬都來定了，那是「美國利益」，沒有一位美國總統參選人，會把「台灣利益」放在「美國利益」之前。

黃暐瀚說，台灣很可能是全世界最希望川普勝選的國家，尤其是政治取向偏綠的台灣民眾，特別支持川普，理由有三：第一，挺台灣（阿札爾、柯拉克來台，台美復交、重返聯合國）；第二，給軍購（賣一大堆武器給台灣，不只防禦型，還有攻擊型）；第三，抗中共（稱中國病毒 南海頻操演）。

黃暐瀚指出，很多台灣民眾期待川普勝選，這樣才能幫助台灣繼續對抗中共，但川普如果真的連任，連任之後他對中國的態度，有沒有可能改變呢？選前「川普利益優先」，所以抗中挺台，是為了勝選；選後（若連任）已經不用再選，川普極可能將回到「美國利益優先」。

黃暐瀚強調，只有川普真的連任，才能檢視，他是不是台灣的「真朋友」，會不會「選前台灣難波萬，選後中國好朋友」？

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