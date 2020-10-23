遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

▲遠傳iPhone12開賣，頭香哥購買最新太平洋藍 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳心怡／台北報導

遠傳今(23)日上午8點於信義威秀直營門市，盛大開賣iPhone 12/12 Pro新機，遠傳總經理井琪今年也親臨開賣活動現場，與果粉一同迎接近年來最受歡迎的iPhone手機。

自從遠傳釋出「舊i換新」開賣好禮等華麗優惠，澎拜出手引發果粉暴動，門市陸續出現手持iPhone舊機的排隊人潮，準備好升級5G新生活，順利搶得頭香的曾先生，是遠傳10年老客戶，帶著已經退役的iPhone 6S舊機，以破天荒價格$3500換走最熱門的iPhone 12 Pro 256G太平洋藍；再獲得價值超過3000元的「極速快充配件大禮包」、破萬元的遠傳5G數位服務，讓他直呼「實在太賺了」！

遠傳貼心排隊果粉，除了現場搭起遮雨篷，避免果粉日曬淋雨，「遠傳心5G魚肚燒」攤車更現身信義威秀門市，由料理師傅現場準備熱騰騰、最有料的5G魚肚燒，配上蘋果汁，用「活力早餐組」為辛苦排隊的果粉打氣！象徵遠傳「頂級魚肚級」5G頻譜，搭配蘋果首款5G iPhone最速配。

▲遠傳iPhone12開賣，現烤魚肚燒給排隊民眾。（圖／記者李毓康攝）

雖然今天開賣活動為上班日，但遠傳「舊i換新」優惠仍吸引不少民眾前一天加入排隊行列，在熱情果粉排隊人龍中，從事藥品研發的遠傳頭香哥曾先生，表示平常就喜歡透過手機玩手遊、觀賞高畫質影片，對於5G帶來的VR、影音創新應用相當期待。這次搭配「遠傳心5G」月付1799資費，以iPhone 6S換得超熱門iPhone 12 Pro 256G太平洋藍，只花了$3500。曾先生表示：「雖然排隊時間很長，但來申辦真的很超值！」

中華電信頭香魏小姐排隊時間長達一周左右的時間，他從10月17日下午五點就來排隊，他在今天購買了1支，iPhone 12 Pro 256GB太平洋藍色，魏小姐坦言，今天是特別請假來排隊購買，主要就是看中以往中華電信都會贈送頭香一支全新iPhone12手機，不過早上卻聽到中華電信人員卻表示今年並沒有像以往一樣送頭香一支全新手機，神情也難掩失望。

另外，台灣大哥大頭香哥魏先生表示，自己從21日晚間8點就開始等，當時只有一個人，等了兩天一夜的心情是「很冷，又下雨」，但對iPhone12「本尊」非常期待，為了iPhone 12 Pro 太平洋藍很值得；另一位現場人士透露，其實他沒說的是「他是要買給爸爸當生日禮物」。