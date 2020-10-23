iPhone 12開賣！遠傳應景準備「魚肚燒」給現場排隊民眾

▲遠傳iPhone12開賣，頭香哥曾先生昨晚8點就來排隊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳心怡／台北報導

蘋果iPhone 12、iPhone 12 Pro 今（23）日正式開賣，讓全台果粉可以在各大實體通路開始預購領機，儘管天氣冷又下雨，但仍澆不息果粉的熱情，不少人前一晚就到門市排隊，而遠傳電信也別出心裁準備現烤魚肚燒給現場排隊民眾。

遠傳頭香哥曾先生表示，昨天晚上8點來排隊，這次要買iPhone 12 Pro 256G 太平洋藍，上一支手機是用iPhone 11 Pro，但自己是遠傳資深老客戶，有舊換新的折扣優惠，加上蘋果新的藍色非常吸引人，所以今天特地請半天假，前來搶購iPhone 12 Rro。

▲遠傳iPhone12開賣，頭香哥與遠傳總經理井琪（右）合影。（圖／記者李毓康攝）

此外，今天天氣寒冷又下雨，遠傳特地準備熱騰騰現烤的魚肚燒及蘋果汁，發放給現場排隊的民眾，可說是相當貼心有創意。

▲遠傳iPhone12開賣，貼心準備魚肚燒給民眾。（圖／記者李毓康攝）

遠傳電信總經理井琪表示，由於這次遠傳電信頻譜標得非常好，位置是所謂的魚肚，因此為了應景一下，現場特地準備現烤「魚肚燒」給民眾當早餐，另外，這次推出的資費可說是相當親民1399元4G、5G都吃到飽，就是要給消費者最好的體驗。

▲遠傳總經理井琪與iPhone12合影。（圖／記者李毓康攝）