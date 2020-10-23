好市多神賣iPhone 12「現場價再省一張鈔票」　果粉：這款絕對秒殺

▲ iPhone 12超夯，好市多賣場開賣， 最多比蘋果官網省1401元。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（23）日除了蘋果門市、電信能買到iPhone 12機款，好市多也同步開賣，最狂的是全系列價格「竟比蘋果官網還便宜」，最多可省1601元。《ETtoday新聞雲》也發現現場售價還比好市多線上官網便宜，約省100元可說是不無小補，更讓果粉笑虧「可不可以分個48期？」

一名網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》貼出賣場開賣iPhone 12的公告，限定每卡只能購買一台，引發底下果粉暴動了。稍早本站報導《好市多嗨賣iPhone 12「比蘋果官網還便宜」 全系列售價曝光！》結果比照現場販售價格，又便宜約100元左右。

▲iPhone12現場售價曝光！（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

一票網友朝聖跪喊，「12買的不多，12Pro 賣光光」、「難怪一早去中壢店，工作人員在說要買手機的這邊排隊，原來有12了」、「不排不夠潮，這是一種對蘋果的信仰」、「Pro應該是秒殺，12就沒差，各大家網站12 現在都還買得到」、「樂天有活動現折1000，只是被搶光了」、「可不可以分個48期」。

另有網友熱心分享現場售價，iPhone 12 64GB為25899元、iPhone 12 128GB為27399元、iPhone 12 256GB為30799元、iPhone 12 Pro 128GB為32599元、iPhone 12 Pro 256GB為35999元，分別比蘋果官網便宜1001元、1101元、1201元、1301元、1401元，各機款售價甚至還比好市多官網便宜100元左右。

▼蘋果官網與好市多線上&賣場售價懶人包！（圖／記者劉維榛製表）



▼iPhone 12 Pro 512GB只在好市多線上販售。（圖／翻攝好市多官網）

