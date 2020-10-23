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iPhone 12吸引果粉瘋搶　中華電信今年不加碼、頭香姐失望

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記者余弦妙／台北報導

Apple新機iPhone 12、iPhone 12 Prox在今（22）日正式開賣，今年電信三雄中華電、台灣大、遠傳都祭出了早鳥好禮搶客，因此吸引了不少果粉提前來信義威秀門市排隊，其中，中華電頭香魏小姐排隊時間長達一周左右的時間。

▲中華電信iPhone12開賣，頭香民眾。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華電信iPhone12開賣，頭香民眾。（圖／記者林敬旻攝）

頭香姐魏小姐他是與自己的弟弟及表弟一起輪班排隊，從10月17日下午五點就來排隊，他在今天購買了1支，iPhone 12 Pro 256GB太平洋藍色，魏小姐坦言，今天是特別請假來排隊購買，主要就是看中以往中華電信都會贈送頭香一支全新iPhone12手機，不過早上卻聽到中華電信人員卻表示今年並沒有像以往一樣送頭香一支全新手機，神情也難掩失望。

另外，現場中華電信的前一百位加贈3600元好禮也已全數發完，不過一早就來排隊的周先生指出，自己是想來買手機的，但前一百名裏有的人只是來領3600元優惠券的，雖然自己不在百名內，但今天還是打算排到底，把新機帶回家。

▲中華電信iPhone12開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華電信iPhone12開賣。（圖／記者林敬旻攝）

中華電信指出，信義威秀門市開賣會將贈送3,600元優惠券給前100名排隊的果粉，只要於2020年12月31日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 12全機型任一款，皆可再享3,600元購機優惠，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機方案均適用。

另外，凡於2020年12月31日前申辦「精采5G購機方案」月繳1,399元(含)以上，即可參加「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」活動，有機會將人氣爆棚的iPhone 12 Pro 128G (10名)、iPhone 12 128G (10名)、全新Apple Watch (20名)及AirPods Pro無線充電盒組(20名)，共60個大獎。

中華電信並提供全台最大連鎖健身品牌World Gym世界健身免費會籍12個月(200名)，還有中華電信5G品牌代言人五月天的限量珍藏馬克杯(1,500名)，共計數百萬元好禮。

▲中華電信iPhone12開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華電信iPhone12開賣。（圖／記者林敬旻攝）

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