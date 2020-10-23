　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

逃脫大師蘭迪辭世！享耆壽92歲　畢生致力拆穿「超能力騙局」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲詹姆斯·蘭迪（James Randi）畢生奉獻於拆解騙局 。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯·蘭迪（James Randi）畢生致力調查及揭穿假信仰治療師、讀心者、靈媒及其他聲稱擁有超能力的神棍。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

以逃脫術聞名的魔術師詹姆斯．蘭迪（James Randi），同時也是世界上最重要的「懷疑論者」之一，畢生奉獻於拆解騙局，戳破無數神棍的謊言，他旗下的「詹姆斯蘭迪教育基金會」（James Randi Educational Foundation）表示，蘭迪已辭世，享耆壽92歲。

根據BBC報導，蘭迪教育基金會於21日在官網發佈消息說，「我們非常遺憾跟大家說，蘭迪因為高齡的問題，昨天已經去世了，他的一生非常精彩，我們會想他的。」

蘭迪1928年出生於加拿大多倫多，擁有168的智商，有一次高中翹課時，在街頭看到魔術師 Harry Blackstone Sr. 的表演，卻因此深深著迷，自此便立志成為專業的魔術師，而在1940年代開始登台表演，向觀眾們展現魔術及逃脫術，逐漸開始廣為人知。

自詡為「神奇蘭迪」（The Amazing Randi）的他，在魔術師的職業生涯中，保有兩項金氏世界紀錄，第一項就是待在深水處的密封棺材，時間長達1小時又44分鐘，且還密封在冰塊中長達55分鐘。

他在1970年初還參加了，搖滾明星愛麗絲·庫珀（Alice Cooper）的巡迴表演，在舞台上對歌手進行了「假死刑」，但蘭迪總是提醒觀眾說，他的舉止是基於技巧而不是魔術，並很快轉移自己的注意力，主張揭穿聲稱擁有超自然能力的人，畢生奉獻於拆解騙局。

他在 1972 年公開批評自稱「精神力量者」的尤里·蓋勒Uri Geller 為騙子，呼籲媒體應該挑戰這些自稱有超能力的人，拆穿神棍的騙局。蘭迪1981年7月接受「紐約時報」（The New York Times）訪問時表示：「我和他們不同，至少我承認自己是騙子，但他們卻做不到。」

蘭迪和旗下的教育基金會舉辦「超自然挑戰」 （Paranormal Challenge），邀請自認為擁有超能力的人士前來挑戰，只要能在只要能在科學檢測下，提出其超能力的證明，就能贏取100萬美元，儘管當時吸引千人參加，但直到蘭迪在2015年從基金會退休時，這筆款項仍未領取。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
習近平警告美國：中國人是惹不得，惹翻了是不好辦的
南韓32人打流感疫苗暴斃　台灣也進口同廠牌！陳時中回應了
小豬落淚認「3人行染性病」　抓包男友偷吃不想分手：我們3個在
一天20死！南韓32人打流感疫苗後「離奇暴斃」…生產地曝光
放火約妹過夜「遭強拍裸體片」　男友發現被綠…撂人逼道歉
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普爆拜登收了普丁350萬美元！　賺那麼多錢「該向人民解釋」

逃脫大師蘭迪辭世！享耆壽92歲　畢生致力拆穿「超能力騙局」

「川普害死那麼多人！」　拜登談新冠再砲轟：他不能連任

更新／美選最終辯論會落幕！川普高喊「成功」　拜登承諾代表全民

「會有新冠肺炎都中國的錯！」　川普宣稱疫苗幾周內問世

一天20死！32人打流感疫苗後「離奇暴斃」...全都南韓製

朋友影片驚見「暗黑紅圓頭」　放大一看嚇死！像被燒死的怨靈

性侵9歲妹再拋屍荒野！25歲男遭「500鄉民圍剿」　拿刀狂砍活活虐死

美國對台政策「70年演變」懶人包：「4大法源」川普政府通過3個

性感網紅「穿丁字褲」駁火搶匪　勇護7歲兒！監視畫面曝光

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

川普爆拜登收了普丁350萬美元！　賺那麼多錢「該向人民解釋」

逃脫大師蘭迪辭世！享耆壽92歲　畢生致力拆穿「超能力騙局」

「川普害死那麼多人！」　拜登談新冠再砲轟：他不能連任

更新／美選最終辯論會落幕！川普高喊「成功」　拜登承諾代表全民

「會有新冠肺炎都中國的錯！」　川普宣稱疫苗幾周內問世

一天20死！32人打流感疫苗後「離奇暴斃」...全都南韓製

朋友影片驚見「暗黑紅圓頭」　放大一看嚇死！像被燒死的怨靈

性侵9歲妹再拋屍荒野！25歲男遭「500鄉民圍剿」　拿刀狂砍活活虐死

美國對台政策「70年演變」懶人包：「4大法源」川普政府通過3個

性感網紅「穿丁字褲」駁火搶匪　勇護7歲兒！監視畫面曝光

雲端最前線／台幣直逼28.5彭淮南防線 如何卡位外匯投資？

9萬萊豬報告物超所值？柯文哲酸：找研究生做也差不多這價錢

男友愛上別的男人　她高EQ「三人睡一起」：反正我不適合伴侶生活

激戰人妻…她嬌喊「瑜珈無法取代跟你做」！小王自豪：讓你太爽了

陳同佳殺女友逃港…死者母定今日「投案最後期限」　檢等嘸人

第一次玩玩具！墨西哥浪浪選中玩偶咬著甩　快樂畫面惹心疼

桃園毒蟲痛毆2老婦　1死1重傷一度無罪終判13年定讞

藍色真的不好看？　iPhone12今開賣現場直擊實體機顏色

都更數量居六都之冠　侯友宜：2年超過前幾任縣市長成績

看到Selina被燒得面目全非…　任爸「主動求阿中解除婚約」10年前秘辛曝光

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

辣妹曬生日照！驚見胯下「1根肉色條狀物」

500鄉民圍剿　活活虐死性侵犯

全都南韓製！打流感疫苗後死亡暴增至32人

更新／美大選「最終辯論會」登場

川普預告「連任後會對北京做出很多事」

忠犬憑窗盼主人回家　癡等10小時

停車場崩塌　剩腳下一塊沒垮躲死

前合夥人爆拜登就是電郵門大人物

拜登支持者77%感到壓力：怕像4年前希拉蕊爆冷門

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

杭特硬碟內容　白宮記者預告披露

一馬貪瀆案「高盛認罪」　美國罰款838億

性感網紅駁火搶匪護7歲兒！監視畫面曝光

更多熱門

相關新聞

即／瘋狂魔術師「抓氣球飄浮高空」　現正直播中

即／瘋狂魔術師「抓氣球飄浮高空」　現正直播中

美國魔術師布萊恩（David Blaine）在當地時間2日上午，進行一項「手抓氣球」飄浮上高空的挑戰，並進行了3個小時的直播，根據畫面中顯示的數字，已經離地2萬4000英尺以上，也就是7400多公尺，所以在畫面中，他也必須使用氧氣瓶才能呼吸。

魔術師最怕只騙自己！大嬸一句話造成陰影

魔術師最怕只騙自己！大嬸一句話造成陰影

鑽石公主魔術師曾掙扎開直播　奶奶背影激勵他

鑽石公主魔術師曾掙扎開直播　奶奶背影激勵他

鑽石公主漂流41天！魔術師第一手紀錄

鑽石公主漂流41天！魔術師第一手紀錄

難忘陳時中暖舉！魔術師：感動到飆淚

難忘陳時中暖舉！魔術師：感動到飆淚

關鍵字：

詹姆斯·蘭迪James RandiThe Amazing Randi魔術師

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

小豬落淚認「3人行染性病」！抓包男友偷吃

Irene致歉止不住韓網怒火！

Red Velvet：沒看過Irene罵人！

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

KID露骨告白「每一個温貞菱都很可愛」！

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面