大嬸喊「表演不好看」刺進心裡！陳日昇：魔術師最怕騙不到任何人，只騙自己

▲魔術師陳日昇（左）因在鑽石公主受困直播成名，他也分享心中陰影。（圖／陳日昇、時報出版提供）

記者林育綾／台北報導

魔術師陳日昇在今年初受邀登上日本郵輪「鑽石公主號」表演，沒想到遇上新冠肺炎大爆發，展開漫長的漂流之旅，在船上直播而獲得矚目！如今他獲邀出書，除了分享第一手海上隔離故事，也分享魔術師心路歷程，提到某次一位大嬸直接大喊「表演不好看」直接刺進他的心，讓他在心中留下陰影，但後來也感謝那位貴人，因為「魔術師最怕的就是騙不到任何人，只騙自己」。

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▲魔術師陳日昇今年初登上日本郵輪「鑽石公主號」表演，沒想到遇上新冠肺炎大爆發。（圖／陳日昇、時報出版提供）

陳日昇在1月26日以魔術師身份登船，不料遇上新冠肺炎病毒群聚傳播，2月5日鑽石公主宣布隔離，經過漫長的31天，一直到2月21日才下船搭上包機，前後共漂流41天。當時他決定每天開直播，除了表演魔術為自己和受困的旅客打氣，也讓外界得知船上的狀況，因而獲得矚目。

他後來獲出版社邀請發表新書《魔幻疫境》，經口術後再由李世偉總監撰寫，除了分享親身經歷的第一手海上隔離故事，也分享成為魔術師的心路歷程。陳日昇說，以往如果魔術師出書，多半都是寫關於魔術教學的工具書，但現在網路資訊發達，要找到影片和資源不難，因此剛好有這個契機能夠分享，讓他也很感謝老天爺給的機會。

▲魔術師陳日昇步出鑽石公主號一刻，心情機動宛如重生激動。（圖／陳日昇、時報出版提供）

在郵輪上表演魔術，他表示其實相當有考驗，因為郵輪的乘客族群很廣，從小到老都有，加上環境空間限制，舞台也不是專為魔術所設計，無法帶太多道具登船，所以儘量以互動式的魔術表演為主。

然而有一次他在船上聽到，一位大嬸直接隔空對著友人喊「那個陳日昇的魔術表演不好看，不用浪費時間去看！」當時他人就站在大嬸的後方，直接聽到這句話，像是一把刀刺進心裡。他承認非常難過，也很挫敗，這句話也在他心中留下陰影，後來的日子都會回想浮現。

但他當時還是選擇鼓起勇氣，拍拍那位婦人的肩膀，謙虛地詢問對方「為什麼覺得表演不好看？」溝通後才知道，原來婦人想看的是像大型秀場那樣的魔術表演，最好還有獅子、大象，但陳日昇礙於郵輪條件限制，「連鴿子都沒辦法帶上船」，不過那一次的溝通也讓他有進一步省思的機會，「這也是一次學習面對失敗的機會」。

雖然無法帶大型道具登船，不過陳日昇後來還是為了郵輪表演做了內容調整，後來他其實也很感謝當初那位大嬸的直言，「仔細想一想，她也是貴人」，否則自己可能聽不到觀眾的聲音，無法有進步的機會，「畢竟身為魔術師，最怕的就是你騙不到任何人，只騙了你自己。」

▲陳時中部長探訪鑽石公主號時合影。（圖／陳日昇、時報出版提供）

陳日昇說，魔術師的工作有點像是藝人，可能可以一下子賺到半年的收入，也可能很久都沒有任何收入，而且常常為了表演「花了2個多月時間準備，上台2分鐘就沒了」，觀眾對於看過的表演也不再有興趣，讓他自嘲「選了一個非常自虐的職業」。如今他也思考人生的下一步，即使在國外獲獎無數，像是搜集勳章的階段已經完成了，接下來會考慮朝教學或傳承邁進。

回想在鑽石公主號受困的經驗，雖然一開始覺得晴天霹靂，甚至每天像活在「醒不來的惡夢裡」充滿恐懼，但也親眼見證許多比魔術更不可思議的事，體悟到「愛，是最強的魔法」。他也說，「如果有人要給我錢，要我再經歷一次，我不願意。但如果有人要花錢買我這段回憶，再多錢我也不賣。」

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