訂麥當勞外送！她備註「漢堡不要麵包、肉跟菜」...店員「這樣做」

▲女子訂了一份特殊訂單：漢堡不要麵包片、芥末、生菜、洋蔥、醬菜和肉餅。（圖／取自免費圖庫Flickr）



實習記者劉雪兒／綜合報導

服務業秉持著「顧客至上，以客為尊」的精神，在面對客人的「要求」時，大部分都想辦法滿足。加拿大一間麥當勞近日接獲一筆「特殊」的外送訂單，對方要求漢堡不要加肉、生菜、洋蔥，甚至也不需要漢堡，沒想到敬業的店員真的做出「符合需求」的餐點，並且送到這名顧客家裡。

根據英媒《每日鏡報》報導，住在加拿大的凱特（Kate Poole），有天與男友喬迪（Jody）在家喝酒狂歡，認為吃漢堡可以解酒，於是在意識不清的情況下點了麥當勞外送，還在備註欄上寫著「漢堡不要麵包片、芥末、生菜、洋蔥、醬菜、肉餅等」，隨後便送出訂單。

在 Instagram 查看這則貼文 JodyPoole（@jodypooole）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 17 日 下午 6:05 張貼

沒想到敬業的店員接到訂單後，還是按照凱特的需求，「客製化」了一份「餐點」。隨後外送員上門遞餐點，滿心期待的凱特打開紙袋後，發現內裡只裝了兩小包番茄醬，完全沒有她要的漢堡，而店員也確確實實符合，凱特在備註欄的需求。

男友喬迪看著這一幕，不由自主地為女友醉後的無厘頭行為，感到不可思議，且也佩服店員面對如此「刁難」，還可以完成任務。隨後也將這趣事分享在他IG的帳號，嘲笑女友的活該，並幸災樂禍地說到，「我們昨晚喝了幾杯，凱特認為漢堡可以治癒她的宿醉，於是點了麥當勞，結果一直在備註欄那裡寫了諸多要求，沒想到對方就真的給了我們兩包番茄醬」。