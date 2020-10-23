搖搖樂雞腿排吃不到了！麥當勞推全新「2配餐」　加碼芋頭派同步回歸

▲麥當勞推出全新配餐選擇。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

配餐有改！人氣速食業者「麥當勞」今（23）日宣布，將從10月28日推出超值全餐配餐新選擇，有「炫冰配餐」是OREO冰炫風搭配小薯、飲料，以及豪吃配餐組合，並取代原來的2種配餐，麥粉們要注意。而芋頭控最愛的「香芋派」也要回歸了，限時4周準備開吃。

▲2全新配餐有熱薯條配冰炫風、雞塊尬薯條。

麥當勞推出全新配餐組合，分別是「炫冰配餐」，將消費者最愛的「熱薯條配冰炫風」端出來，還有一杯飲料，另外一選擇是「豪吃配餐」，內含6塊麥克鷄塊、小薯以及飲料，而原先的「豪麥配餐」及「酷炫配餐」也將停止販售，且因配餐改變，「搖搖樂雞腿排」以及極選系列中的「凱撒脆雞沙拉」同步停賣，並新增「凱撒辣脆雞沙拉」，10月28日起菜單全面進行更改。

另外，芋頭控最愛的「香芋派」也宣布回歸了，擁有香酥外皮，還吃得到芋頭塊的香芋派，可是不少人秋冬必吃的點心之一，10月28日起至11月24日限時4周登場，一定要把握機會吃。

【你可能也想看】

►連7天買到手軟！好市多年底最大檔「黑色購物節」又來了 時間先筆記

►快領優惠碼！麥當勞「勁辣翅、麥克雞塊」買1送1 加碼特選那堤也有

►就開在賣場內！家樂福全台首間「火鍋店」來了 甜點、飲料無限供應

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►夏日玩農場，超划算票券搶購中