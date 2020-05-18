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透過服務感動客戶！東森購物客服之星劉幸瑜

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文／劉幸瑜

我是東森購物營銷二處的劉幸瑜。因為喜歡跟人互動，所以來到東森大家庭，今年已經邁入第九年囉。主要負責承接線上訂購、售後服務等工作，我最喜歡分享商品使用心得，讓會員買得安心，用得順心。

獲得這項榮耀，我感到意外又驚喜，謝謝客戶的肯定支持，還有長官們的鼓勵。之後將秉持高品質、高規格的優質服務，讓更多客戶感受我們的熱忱，讓每次的消費充滿幸福感。
▲▼東森購物客體中心2020年1月客服之星，服務二處劉幸瑜（圖／東森購物）
▲東森購物客體中心2020年1月客服之星，服務二處劉幸瑜（圖／東森購物）

我成長於大家族，親友之間的感情非常深厚，跟長輩相處就像朋友一樣。出社會後，我一直從事與客戶面對面的服務業，所以來到東森購物後，每次接到長輩進線，我會覺得特別親切。

在通話中，雖然我們彼此看不到雙方的表情，但我會不自覺，把每位年長客戶當做家人一樣服務，希望我能帶給客戶彷彿有面對面服務的感受，每一次客戶一句【你好親切】【你服務好好】，都讓我有被肯定的感覺。我想讓客戶知道，原來打電話買東西，也能感受身歷其境裡面的服務熱誠。

▲▼東森購物客體中心2020年1月客服之星，服務二處劉幸瑜（圖／東森購物）

我的聲音常會讓客戶誤認是男生，剛開始客戶叫我先生時，我都會解釋我是女生，久而久之，就不太特別解釋這個。但有一次，因為我的服務讓客戶非常滿意，客戶說要把女兒介紹給我時，我才笑笑說，我是女生，只是聲音比較『粗聲』，用我慣性的魔性笑聲，掩蓋了彼此的尷尬，但也讓我深刻了解，雖然沒有甜美的聲音，但也能透過服務感動客戶。

我非常喜歡服務業的工作，尤其是每次的通話，若能讓客戶開心的結束，不但讓我感受到工作所帶來的成就感，尤其是遇到年長的客戶，我的鄉土語調，還有爽朗的笑聲，馬上拉近與客戶的距離。尤其是遇到不太會說國語的長輩，搭配我不輪轉的台語，也是能溝通的嚇嚇叫。

▲▼東森購物客體中心2020年1月客服之星，服務二處劉幸瑜（圖／東森購物）

服務沒有SOP，唯有用心經營，把客戶當作家人，熱愛自己的工作，任何人都可以提供超越客戶期待的服務。
秉持著六心服務精神【開心】【專心】【用心】【貼心】【熱心】【耐心】，服務沒有最好，只有更好，即使像我一樣沒有甜美的聲音，但也能透過真誠服務，獲得客戶肯定。



東森購物客體中心　2019年12月客服之星劉幸瑜

《在長官/同儕眼中的幸瑜

請繼續往下閱讀...

爽朗愉悅的笑聲，熱情親切的服務，穿透電話那端，感染客戶，給客戶如沐春風的感覺。

魔力的笑聲，環繞整個辦公區塊，不僅感染客戶，也感染其他客服人員，本身就是個極具感染力的發光體，不僅長官、同事喜愛，更是深受婆媽們的愛戴。

她是劉幸瑜，個性開朗、熱心助人，身為組長的小幫手，做事盡心負責，而身為客服人員，堅持用心服務，滿足每位進線的客戶，不論扮演任何角色，都能竭盡所能，溫暖大家的心房，這就是她擁有獨具的特色魅力。

▲▼東森購物客體中心2020年1月客服之星，服務二處劉幸瑜（圖／東森購物）

《幸瑜的待客之道》

服務沒有SOP，唯有用心經營，客戶就是家人！致力提供超越客戶期待的服務！

有溫度的服務，必須先感動自己，才能感動客戶，感動沒有底線，一句好話、一個好意、一個祝福、一個關懷，都能產生令人感動的情愫。

每次接到客戶生氣的抱怨時，我會先站在客戶的立場思考，盡心解決客戶的問題，希望客戶能開心的結束通話；

特別接獲年長客戶進線時，都會讓我想到家中的阿嬤，因為那份親切感，讓我不自覺會多些關懷，不由自主脫口而出，

『阿姨，最近天氣變冷，您要多穿衣服，做好保暖喔』，希望客戶感受到服務的溫度；

客服工作，讓我獲得客戶肯定，同時，也讓自己獲得工作帶來的成就感，繼續以喜悅的心情迎接、服務每位客戶。

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