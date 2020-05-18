讓客戶用最少錢買到最好商品！東森購物客服之星張惠禎

文／張惠禎



我是東森購物營銷一處張惠禎。除了承接客戶進線訂購東森台內商品及售後服務外，也會傾聽及安撫客戶抱怨的聲音，更常常收集顧客心聲，提供公司與客戶意見交流的管道，也會像家人般的將最便宜口碑最好的專屬商品推薦給東森購物的會員朋友，讓客戶用最少的錢買到最好的商品。





▲東森購物客體中心2019年12月客服之星 營銷一處張惠禎（圖／東森購物）



很開心可以獲得這項榮耀，衷心感謝客戶的肯定跟支持，提供客戶愉快購物感受是我的使命，也感謝一路走來每位長官的包容及鼓勵，這個獎是一份殊榮，更是重大責任的起頭，惠禎將持續秉持著一顆服務熱忱的心，繼續提供最有溫度的服務。



因為惠禎是家中獨生女，相當重視親情，尤其是『獨居長輩』的進線，總是希望多付出關懷及耐心，多數的長輩都是以台語的溝通方式，即使台語不太輪轉的我，還是會精神飽滿問候「阿嬤~早安」、「阿姨~甲霸沒」，然後耐心傾聽，再放慢速度回應，也會常提醒長輩，像「陳伯伯，你不要急，慢慢來注意安全喔」，一句再簡單不過的話，卻可以讓每位長輩溫暖在心。







還記得有位高雄林媽媽進線訂購沐浴乳，我全程用台語與林媽媽對談，雖然台語不輪轉，但對談有說有笑，逗的林媽媽好開心，訂購結束後我提醒林媽媽天氣多變要多注意保暖喔，林媽媽卻語帶哽咽有感的說「我一個老仁自己住，沒有細小關心的時候，聽到這句話揪溫暖A」，瞬間我也鼻酸了，所以我勉勵自己將每位客戶都視為家人，提供最完善最有感的服務。



承接電話時，每通電話開頭我都習慣以熱情開心的口語問候，讓客戶第一時間感受到我的活力，也因為獨特的問候語調，也常讓很多熟客覺得熟悉又親切。我總是活潑生動的與客對談，加上關心、耐心、貼心，努力將每通電話的服務不流於制式，自然有感情的表達及服務，也因此讓客戶感覺原來~客服也可以不一樣。







服務是東森購物重要的核心價值，東森購物時時以提供優質的服務自許，服務沒有捷徑，唯有百分百的投入才能登峰造極，也必須對自己熱愛的工作領域持之以恆，唯有用不同方式服務不同客群，超越SOP的服務，才是最優質的服務。



東森購物客體中心2019年12月客服之星 營銷一處張惠禎

《在長官/同儕眼中的惠禎》

擁有甜美笑容，活潑熱情率真性格，傻大姐個性卻擄獲婆婆媽媽的心-她是『張惠禎』

常保持燦爛甜美笑容，無窮無盡的工作熱情及潛能，惠禎為自己平凡的客服人生塗上色彩。

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惠禎，凡事樂觀開朗，笑聲充滿了感染力，如同『活潑開朗』的鄰家女孩，任職客服角色6年來，始終具備【嚴謹的工作作風】【熱情的服務態度】【熟練的專業知識】【積極的學習態度】，也因大刺刺的傻大姊個性，常常逗的年長的婆婆媽媽開懷大笑，更是許多婆婆媽媽理想媳婦的人選。





《惠禎的待客之道》

不變的是『提供客戶優質專業的服務』，一直變的是『創新、感動的服務』！

堅信『服務沒有終點，感動從心開始』，秉持東森精神【不只做到最大，更要做到最好】

服務客戶的過程中，始終保持熱情誠懇的服務態度及熱忱，【用不同方式服務不同客群，超越SOP的服務】，把『真誠』帶給每一位如同家人的客戶，在處理客戶問題的過程中始終信守『語氣緩和、不驕不躁、保持耐心』，永遠秉持著【把微笑融入聲音】，站在客戶的立場，滿足客戶的需求，共同貫徹「東森嚴選」的精神，提供客戶前所未有愉悅舒適的購物體驗。