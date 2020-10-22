推特被封鎖！黃之鋒狠酸趙立堅...胡錫進痛斥：他以為自己是誰？

▲胡錫進。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

前香港眾志秘書長黃之鋒今（22）日在臉書上指出，他突然發現自己的推特（Twitter）被中國外交部發言人趙立堅封鎖，並狠酸若要在美國的社交媒體上封鎖別人，不如「回到大陸防火牆來玩微博，接受小粉紅的擁戴」。對此，《環球時報》總編輯胡錫進反嗆，「以為自己是誰，需要人們供著不成？」

針對黃之鋒對趙立堅的言論，胡錫進形容黃之鋒「四處碰瓷」，上週造謠老胡「送兒子去加拿大」的謠言時，才呼籲網友們去檢舉，這次外交部發言人又被他盯上了，還煽動網友去趙立堅的推特下抗議。

胡錫進解釋，拉黑（封鎖）功能是大多社交媒體上自帶的，當然也包含推特，「目的就是要保護帳號擁有者的權益。當遭到惡意搗亂者騷擾時，很多帳號擁有者都會使用拉黑功能予以應對」，並狠酸黃之鋒「以為自己是誰，需要人們供著他不成？」

胡錫進挺趙立堅，作為中國外交部的發言人，沒有義務和黃之鋒這樣的「政治惡搞者」掰扯，「拉黑他倒不失為對其拙劣表現的挺好回答。一來避免了與其費口舌，不讓他對自己的工作形成額外干擾，二來也順便幫他建立一份自知之明：他是誰？他就是外交部發言人無需搭理並可予以蔑視的搗亂分子。」

胡錫進感嘆，黃之鋒年紀輕輕，但不走正道，顯然是被西方勢力寵壞，失去了客觀自我認識的能力，其對道義的認知更是拒絕以國家和民族大義為錨，輕浮而自以為是。並提醒若不好好學做人、做中國人，終將成為公眾笑柄。

▲黃之鋒。（圖／達志影像／美聯社）



►天然成分、久洗不爛的香皂！