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美國攻擊中國沒有新聞自由　趙立堅梳理「關鍵事件」：有什麼資格

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▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧在當地時間週三（21日）宣佈，國務院決定將6家中國媒體在美分支機構列為「外國使團」。國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）更指出，世界各地的自由媒體都有義務報導真相，而中國媒體沒有「新聞自由」。對此，中國外交部發言人趙立堅列舉多條事實反駁。

中國外交部發言人趙立堅今（22）日主例行記者會上就上述事件回應，斥責美方不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓。隨後，趙立堅表示，美方動輒將「新聞自由」掛在嘴邊，「那就讓我們看看他們的真實表現如何。」

他舉例，據《華盛頓郵報》報導，美國在2019年年度新聞自由指數中，排名已連續3年下降；據「美國新聞自由追蹤系統」統計，僅2019年，美國就發生28起記者被拒絕參加政府公開活動的事件；今年以來，美國已發生223起針對記者的襲擊事件，73名記者被逮捕，僅在「黑人的命也是命」抗議示威活動中，就有超過868起侵犯新聞自由的案件；美國《紐約時報》、《國會山報》和英國《衛報》等媒體都曾報導過上述活動中記者遭襲和被捕的新聞。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

趙立堅進一步指出，僅2020年5月26日至6月2日期間，就有148名記者被殃及，其中40名記者遭子彈射擊，34名記者遭員警人身攻擊，33名記者被逮捕或拘留，甚至一名女攝影記者左眼被橡膠子彈擊中，導致永久性失明；今年1月，美國全國公共廣播電台披露稱，美國國務卿蓬佩奧因對該台一名女記者的提問不滿，當場對其發表挑釁和蔑視的「人身攻擊」，並將該台粗暴移出他的隨行出訪媒體清單，「美國政府對於不符合自身喜好的新聞報導，便斥之為『假新聞』，對此《紐約時報》等美國媒體早已深有體會；英國《衛報》援引美國媒體評論稱，本屆美國政府『對新聞自由進行了有史以來最持久的攻擊』。」

「試問，這樣的美國政府有什麼資格談論新聞自由？」趙立堅表示，他們肆意干涉國內外媒體記者報導，任意抹黑、打壓國內外媒體記者，「如果真的要討論新聞自由，那麼美國才是粗暴打壓媒體、限制新聞自由的真正黑手，美國自我標榜的燈塔形象早已名存實亡。」

為了對抗北京外宣行動，美國國務院2月及6月共將新華社、中國中央電視台、人民日報及環球時報等9家中國官媒列為「外國代表機構」（foreign missions）。美國國務卿蓬佩奧22日再增添6家中媒至名單中。

根據國務院新聞稿，新增的6家中媒包括一財全球、解放日報、新民晚報、中國社會科學雜誌社、北京周報及經濟日報。

蓬佩奧於媒體簡報會中表示，這些媒體受到外國政府實質擁有或控制，國務院不會對其在美國刊登內容加諸任何限制，「我們僅是想確保美國閱聽人能區分自由媒體所撰寫的新聞，以及中國共產黨所散播的文宣，這兩者不一樣」。

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